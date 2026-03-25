Câinii lup folosiţi de poliţişti pentru detectarea drogurilor şi tehnica folosită de luptătorii Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS) au reprezentat principalele puncte de interes pentru vizitatorii standurilor deschise în Piaţa Unirii, din Deva, miercuri, cu ocazia Zilei Poliţiei Române.

Sute de copii şi tineri de la şcolile din oraş au venit să-i vadă pe poliţişti, să cunoască tehnica de luptă, maşinile de intervenţie, iar pentru cei mai mari, oportunităţile pe care le oferă această meserie.

Câinii antidrog şi tehnica “mascaţilor”

“Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Poliţiei Române, ne aflăm în mijlocul comunităţii. De această dată ne adresăm celor mai tineri membri ai comunităţii pentru că expunem o parte din tehnica specifică structurilor de intervenţie. (…) Dorim să le prezentăm tinerilor interesaţi specificul activităţilor noastre poliţieneşti, o parte din tehnica pe care o utilizăm în activităţile curente şi, de ce nu, poate o parte dintre aceşti elevi ai unor unităţi de învăţământ vor fi interesaţi să urmeze o carieră în Poliţia Română”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, Bogdan Niţu, transmite Agerpres.

Copiii şi tinerii au putut interacţiona cu doi dintre cei şase câini de serviciu ai IPJ Hunedoara, specializaţi în detectarea stupefiantelor, cum ar fi canabisul, heroina, haşişul sau cocaina. Câinii au parcurs un program de pregătire specifică, dar fac şi antrenamente zilnice, le-au explicat copiilor, poliţiştii prezenţi la stand.

Curiozitatea şi-a spus cuvântul şi în cazul “mascaţilor” de la Acţiuni Speciale, copiii dorind să afle cât de sigure sunt scuturile sau cât de puternice sunt armele pe care le folosesc poliţiştii în misiunile lor.

Nu au lipsit o parte din dotările tehnice şi autospecialele de intervenţie ale IPJ Hunedoara, cum ar fi autolaboratorul criminalistic mobil destinat cercetării la faţa locului, cu tehnica foto-video digitală, trusele specializate şi echipamentele criminalistice specifice descoperirii tuturor tipurilor de categorii de urme existente în câmpul infracţional, autospecialele Serviciului Rutier şi altele.

Totodată, cu ocazia Zilei Poliţiei Române, 118 ofiţeri şi agenţi de poliţie au fost avansaţi la gradul profesional următor.