Elevii de la Colegiul Spiru Haret din Capitală au întâlnit Naționala de Rugby și câinele antidrog Aron (FOTO)

Claudiu Surmei 13 noiembrie 0 comentarii
Rugbiști români într-o sală de sport, alături de câinele polițist Aron Sursa foto: Ministerul Afacerilor Interne

Elevii Colegiului „Spiru Haret” din București au avut parte de o experiență inedită, întâlnind sportivii Naționalei de Rugby a României și pe Aron – câinele antidrog al poliției. Alături de polițiștii de la Siguranță Școlară, aceștia au descoperit cât de important este respectul și disciplina în viața de zi cu zi.

Sport, prietenie și respect: o zi memorabilă pentru elevii bucureșteni

Caravana „Rugby pentru Respect”, parte din campania MAI „Adevărata forță nu e în violență, ci în respect și disciplină”, a adus elevilor demonstrații de mini-rugby, discuții despre prevenirea violenței și a consumului de substanțe, dar și momente interactive în care sportul a fost prezentat ca sursă de echilibru și inspirație.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Ministerul Afacerilor Interne

