Elevii Colegiului „Spiru Haret” din București au avut parte de o experiență inedită, întâlnind sportivii Naționalei de Rugby a României și pe Aron – câinele antidrog al poliției. Alături de polițiștii de la Siguranță Școlară, aceștia au descoperit cât de important este respectul și disciplina în viața de zi cu zi.

Sport, prietenie și respect: o zi memorabilă pentru elevii bucureșteni

Caravana „Rugby pentru Respect”, parte din campania MAI „Adevărata forță nu e în violență, ci în respect și disciplină”, a adus elevilor demonstrații de mini-rugby, discuții despre prevenirea violenței și a consumului de substanțe, dar și momente interactive în care sportul a fost prezentat ca sursă de echilibru și inspirație.

