„Dogs for Autism”, o asociație din Hampshire, Marea Britanie, se ocupă de antrenarea și distribuirea câinilor de serviciu pentru persoanele cu autism. Anual, 15 câini ajung la stăpâni cu autism, ajutându-i astfel să aibă o viață plină de încredere și fericire. Acum, asociația caută voluntari pentru a crește noile generații de căței.

Câinii care oferă curaj și libertate persoanelor cu autism

„Dogs for Autism” a fost fondată în 2019 și anual sunt antrenați câini ce vor ajunge în grija unei persoane cu autism. Allie Stubbs, manager al asociației, a declarat pentru BBC că patrupezii învață cum să se descurce în transportul public și le oferă încredere stăpânilor să încerce lucruri noi.

Antrenamentele durează un an și încep cu comenzi de bază precum „șezi”, „stai” și continuă cu simulări ale unor situații sociale. Câinii care promovează aceste cursuri sunt cei care pot trece testele fără să fie întrerupți de factori exteriori.

„ Oamenii progresează enorm în ceea ce fac”, a spus Allie Stubbs. „Mulți oameni cu autism au dificultăți în medii aglomerate, așa că noi ne antrenăm câinii să găsească ieșirea. Dacă lucrurile devin copleșitoare, ei pot spune ‘găsește ieșirea’, iar câinele îi va scoate afară.”, a adăugat Allie.

Allie Stubbs a mai precizat că asociația depinde de voluntari, care acum sunt așteptați să antreneze o generație nouă de căței. Deși patrupezii pleacă de la antrenamente cu o bază de lecții învățate, ține de familia în care ajunge să valorifice acele noțiuni.

