În perioada 2–10 martie, în inima Munților Făgăraș, are loc Stagiul Național de Formare și Reconfirmare al Unităților Canine Salvamont (avalanșă și mediu natural). Evenimentul se desfășoară pe Valea Capra, la baza vârfului Mușeteica, într-un cadru care pune la încercare atât câinii, cât și conductorii lor.

Organizat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, sub patronajul Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Salvamont Argeș și Consiliul Județean Argeș, stagiul reprezintă unul dintre cele mai importante momente anuale pentru echipele canine de intervenție montană.

22 de unități canine, la examenul de reconfirmare

Pe parcursul stagiului, toate cele 22 de unități canine operaționale din 17 județe cu structuri de salvare montană se prezintă la examenul de reconfirmare a brevetului de unitate canină Salvamont.

În același timp, noi candidați din structurile Salvamont Bistrița-Năsăud, Harghita, Hunedoara, Mureș și Neamț participă la formare, pregătindu-se să devină parte din această elită a intervențiilor în mediu natural și în caz de avalanșă.

Intervenții reale, vieți salvate

Importanța acestor stagii nu este doar una formală. În anul 2025, unitățile canine Salvamont au fost solicitate în 112 cazuri de dispariție, reușind să găsească in extremis 4 persoane în viață.

În condiții de vizibilitate redusă, temperaturi extreme și teren dificil, câinii special antrenați pot face diferența dintre viață și moarte. Mirosul lor fin, disciplina și legătura strânsă cu salvatorii montani îi transformă în parteneri indispensabili în misiuni critice.

Profesionalism și dedicare în inima Făgărașului

Stagiul din Munții Făgăraș confirmă, încă o dată, nivelul ridicat de profesionalism al echipelor Salvamont. Fiecare exercițiu, fiecare simulare și fiecare test contribuie la menținerea unui standard operațional esențial pentru intervențiile în zonele montane ale României.

Pentru iubitorii de animale, dar și pentru cei pasionați de munte, aceste echipe reprezintă un exemplu impresionant de colaborare între om și câine — o relație bazată pe încredere, antrenament și devotament total.