Câinii, tot mai iubiți în Europa: Unde se află România în clasament

Aproximativ 500 de milioane de câini de companie trăiesc la nivel global, iar Europa găzduiește aproape 90 de milioane dintre aceștia. Potrivit celor mai recente date oferite de Worldostats, acest număr este în continuă creștere încă din anii 2000.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Deși Europa este adesea considerată un continent al iubitorilor de pisici — cu o populație felină estimată la 108 milioane — câinii rămân pe locul al doilea în topul preferințelor, depășind cu mult alte animale populare precum păsările ornamentale (48 milioane), mamiferele mici (25 milioane), peștii (18 milioane) și reptilele (11 milioane).

Unde trăiesc cei mai mulți câini din UE

Conform datelor analizate:

• Germania ocupă primul loc în Uniunea Europeană, cu 10,6 milioane de câini

• Urmează Spania (9,3 milioane), Italia (8,8 milioane), Polonia (8,1 milioane),

• Franța (7,6 milioane) și România cu un număr impresionant de 4,2 milioane de câini.

Dacă analizăm câinii raportat la populație, lucrurile se schimbă:

• Ungaria conduce cu 29 de câini la 100 de persoane,

• urmată de Portugalia (27/100),

• și Polonia (21/100).

De ce sunt din ce în ce mai mulți câini în Europa

Cercetările arată că acest trend ascendent este alimentat în special de millennials, care: • formează familii mai mici, • amână venirea copiilor, • lucrează remote sau în sistem hibrid, • au venituri mai mari și mai mult timp petrecut acasă. La polul opus, seniorii aleg câinii pentru companie și beneficiile aduse sănătății mentale și fizice. Un sector economic în continuă expansiune Piața dedicată animalelor de companie este una dintre cele mai dinamice din Europa: • În 2023, industria a generat aproximativ 30 de miliarde de euro doar în Europa • Doar segmentul de hrană pentru animale a avut o creștere medie anuală de 3% în ultimii ani. • Există peste 400 de companii producătoare de hrană pentru animale de companie. • UE găzduiește peste 190.000 de medici veterinari, comparativ cu aproximativ 120.000 în SUA. Câinii – mai mult decât animale de companie Pe lângă compania oferită, câinii contribuie la: • reducerea stresului • combaterea singurătății • menținerea unui stil de viață activ • și chiar la îmbunătățirea stării generale de sănătate Fie că sunt parteneri de joacă pentru copii, prieteni devotați pentru vârstnici sau însoțitori loiali pentru adulții activi, câinii rămân cei mai buni prieteni ai omului și un pilon important în viața multor familii europene.