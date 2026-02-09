Capitala Franței își declară respectul pentru animale. Casa Animalelor din Paris, redenumită în onoarea lui Jane Goodall, cea mai mare expertă în cimpanzei din lume

Pentru că orașul Paris pune accent pe bunăstarea animalelor, începând cu 4 februarie 2025 s-a deschis „Casa Animalelor”. Amplasată în parcul Bercy, această instituție se adresează celor interesați să afle mai multe despre animale, fie ele de companie sau sălbatice. În urma unei hotărâri unanime adoptate de Consiliul Local, „Casa Animalelor” a fost redenumită „Casa Animalelor în Oraș – Jane Goodall”, în memoria celui mai faimos biolog și activist britanic specializat în primate, decedat la data de 1 octombrie 2025.

Mai multe proiecte mari au fost inaugurate în Paris, în 2025: muzeu dedicat desenului de presă, un parc memorial, noi păduri urbane, precum și o casă pentru animale. În incinta parcului Bercy — aproape de centrul de tratament pentru arici din pădurea Văcărești — s-a deschis oficial Casa Animalelor pe 4 februarie 2025. Prin acest nou spațiu, Primăria Paris își propune să comunice mai bine cu cei interesați să cunoască mai îndeaproape animalele cu care împart orașul, fie că sunt de companie sau sălbatice, notează Sortir a Paris.

La Maison de l’Animal este o oportunitate pentru vizitatori de a-și îmbunătăți relațiile cu animalele, dar și de a avea grijă de acestea și de a le proteja, promovând, în același timp, bune practici pentru a trăi în armonie cu ele.

Ocazie pentru capitala Franței să-i aducă un omagiu activistei pentru drepturile animalelor

Aacest loc a fost redenumit “Casa Animalelor din Oraș – Jane Goodall” în urma unei hotărâri unanime adoptate de Consiliul Municipal din Paris. Este o ocazie pentru capitala Franței să-i aducă un omagiu activistei pentru drepturile animalelor, Jane Goodall, decedată pe 1 octombrie 2025.

Detalii despre Casa animalelor – Jane Goodall

Aceasta găzduiește, printre altele, un punct de acces la servicii veterinare, cu programări disponibile joia pentru animalele aflate în situație de vulnerabilitate sau fără adăpost.

Pentru a crește conștientizarea asupra protejării animalelor, Casa Animalelor – Jane Goodall organizează, de asemenea, mai multe activități educaționale: ateliere de dresaj pentru câini și pisici, expoziții temporare pe teme specifice, conferințe, precum și activități pentru școli și after-schools.

Casa animalelor – Jane Goodall, deschisă evident și pentru animale de companie, nu funcționează nonstop. Ea primește vizitatori în prima săptămână a fiecărui lună, de marți până sâmbătă, între orele 10:00 și 17:30, precum și luni, de la 14:00 la 17:30.