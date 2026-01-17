Căsuță mobilă pentru el și cățelușa lui, Veta: Un bărbat al străzii și-a construit un adăpost din cartoane, care îi apără de gerul cumplit. Trăiește de 30 de ani o viață nomadă în Capitală și refuză ajutorul statului (VIDEO)

Un om al străzii și-a construit un adăpost improvizat lângă o stație STB din Sectorul 6 al Capitalei. Îi este alături o cățelușă, pe care a botezat-o Veta. Poliția Locală Sector 6 a încercat să-l determină să meargă la centrul pentru persoanele fără adăpost, însă refuză categoric. Susține că nu-l sperie frigul și ninsoarea.

A construit o căsuță din cartoane pentru el și cățelușa Veta

Potrivit autorităților, bărbatul este din Timiș, însă trăiește pe străzile din Sectorul 6 de aproape 30 de ani, deoarece oamenii de aici sunt buni cu el și îi dau haine și mâncare.

Îi alină singurătatea și îi ține de cald cățelușa Veta, pe care a adoptat-o în urmă cu un an. Patrupeda îi este caloriferul viu de care are nevoie în nopțile geroase! De loc din Timiș, bărbatul a ales o viață nomadă în Capitală de aproape trei decenii. Preferă Sectorul 6 fiindcă “oamenii sunt buni aici, îmi dau haine, mâncare!”.

Are grijă de animalul său de companie, singura lui familie

Acesta locuiește într-o “casă” mobilă construită chiar de el în urmă cu câțiva ani. Iar de un an, are o cățelușă jucăușă, de care are grijă ca un stăpân responsabil și căreia îi dă bobițe primite de la oameni, scrie Poliția Locală Sector 6 pe Facebook.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 îi monitorizează

Angajații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 îl au în evidență. Deși i s-a propus să fie adăpostit la centrul pentru persoanele fără adăpost cu tot cu cățelușă, mai ales iarna, acesta refuză de fiecare dată.

„Susține că nu se teme de frig sau de ninsoare. Îi respectăm decizia, nu putem să îl forțăm! Dar continuăm să monitorizăm toate aceste situații de risc pentru toate persoanele fără adăpost din sector. Adică inclusiv pe el!”, au explicat oamenii legii.

