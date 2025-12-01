Căsuțe pentru pisicile străzii din Suceava. Primăria anunță amplasarea primelor mici adăposturi pentru felinele comunitare 

Pisicuțele comunitare din Suceava vor avea căsuțe în care să se adăpostească pe timp de iarnă. Primăria Municipiului a anunțat că urmează să fie amplasate primele astfel de adăposturi pentru felinele străzii.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Primăria Municipiului Suceava a lansat un proiect pilot prin care amplasează primele căsuțe pentru pisicile de pe stradă. Reprezentanții primăriei fac apel la cetățeni pentru a semnala unde există cele mai mari nevoi de amplasare a acestor căsuțe.

Suceava intră în rândul orașelor unde se vor regăsi căsuțe pentru pisicile comunitare

„Căsuțe mici pentru inimi mari. Un oraș civilizat înseamnă și respect pentru necuvântătoare, pentru căței şi pisici, pentru sufletele care nu cer nimic, dar care au nevoie de noi. Acesta este doar începutul. Vom extinde treptat proiectul, cu ajutorul vostru, ai celor care iubiți și respectați viața în toate formele ei. Știm, sunt pisici ale nimănui peste tot. Vine iarna, haideți să ne gândim și la ele”, a transmis Primăria Municipiului Suceava.

Reprezentanții Primăriei așteaptă cereri pentru amplasarea căsuțelor care să adăpostească pisicile comunitare.

„Sunteți mulți cei cărora vă pasă şi care îngrijiți comunități de pisici. De aceea, aşteptăm şi ținem cont de opiniile şi părerile voastre despre locațiile unde trebuie amplasate primele căsuțe. În funcție de cererile primite și de necesitățile identificate, continuăm proiectul. Cu fiecare gest de grijă, putem construi împreună un oraș mai blând, mai empatic și mai armonios!”, a mai transmis Primăria Municipiului Suceava.

În zilele de iarnă, pisicile au nevoie de astfel de adăposturi care să le protejeze de frig, umezeală și vânt. Căsuțele previn degerăturile (în special la urechi, picioare și cozi), hipotermia, dar și bolile respiratorii care pot apărea de la umezeală. Este important pentru pisici să aibă un astfel de ajutor în zilele geroase.

Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân au început să fie distribuite în București și Ilfov. De asemenea, și în Ploiești a fost anunțat un astfel de proiect.