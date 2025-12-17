Pregătirea unui câine-ghid în România nu este doar o muncă de dresaj, ci un proces complex care poate costa aproximativ 40.000 de euro. Într-un interviu exclusiv pentru podcastul EduPet by Pets&Cats, Irina Henegar, fundraising manager la Angel Dog, și Zoltan Szabo, dresor Angel Dog, au explicat toate costurile implicate în transformarea unui cățel într-un adevărat partener de viață pentru persoanele nevăzătoare.

Procesul complex de dresaj și îngrijire

Mulți se gândesc că dresajul unui câine înseamnă doar „șezi, dă lăbuța sau găsește ușa”. În realitate, procesul este mult mai complex: câinele primește cea mai bună hrană, îngrijire veterinară de top și un dresaj constant, care durează peste un an și jumătate, cu ore întregi de antrenament zilnic. Laboradorii folosiți ca și câini-ghid sunt predispuși la probleme articulare și de sănătate, astfel că monitorizarea permanentă este esențială.

Costuri directe și indirecte: nu e doar despre dresaj

Pe lângă costurile directe de întreținere și dresaj, există și cheltuieli indirecte semnificative, cum ar fi deplasările la beneficiari din București, Cluj sau Iași. Predarea câinelui nu înseamnă sfârșitul muncii: echipa Angel Dog continuă să meargă la beneficiari timp de luni întregi, pentru a se asigura că fiecare persoană nevăzătoare poate folosi câinele-ghid corect și în siguranță.

Luând în calcul toate costurile – directe și indirecte – suma totală ajunge la 30–40.000 de euro pentru un singur câine-ghid. În alte țări, aceste costuri pot fi chiar duble, ceea ce arată cât de multă investiție este necesară pentru a garanta independența și siguranța persoanelor nevăzătoare.

O investiție care schimbă vieți

Investiția, însă, nu este doar financiară. Fiecare câine-ghid schimbă viața beneficiarului pentru 10–12 ani, oferindu-i libertatea de a merge singur la școală, la serviciu sau chiar în călătorii, fără să depindă de nimeni. Aceste animale oferă și suport emoțional, creând un parteneriat de încredere între om și câine.

Astfel, cei aproximativ 40.000 de euro nu sunt doar un cost, ci o investiție pe termen lung într-o viață independentă, sigură și plină de încredere. Povestea câinilor-ghid din România demonstrează cum o sumă aparent mare poate avea un impact imens, schimbând complet modul în care o persoană nevăzătoare interacționează cu lumea din jurul său.