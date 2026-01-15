Mai multe atacuri ale câinilor ridică reale semne de întrebare cu privire la siguranța oamenilor în preajma raselor considerate periculoase și cât de siguri suntem, de fapt, lângă propriii câini. Două cazuri șocante au avut loc în ultimele zile: o femeie a rămas invalidă pe viață, iar un bărbat a murit.

Cât de siguri suntem lângă propriii câini

Un atac al unui câine în Statele Unite ale Americii atrage atenția la nivel global asupra importanței conștientizării comportamentului animalelor de companie, mai ales în casele în care se află persoane vulnerabile sau copii.

Unul dintre cazurile grave de agresiune este al Amandei Mears, o asistentă medicală în vârstă de 42 de ani din Tennessee. Aceasta a fost grav rănită în timp ce încerca să-și despartă cei doi câini care se luaseră la bătaie. Unul dintre câini a reacționat haotic la intervenția stăpânei sale și a atacat-o, provocându-i răni grave la un picior, dar și la brațe, potrivit newskarnataka.com.

Femeia a primit îngrijiri medicale în scurt timp, însă din cauza rănilor grave, medicii au oferit doar două alternative: fie amputarea, fie mai multe intervenții chirurgicale complicate și de durată. Într-un final, piciorul rănit al Amandei a fost amputat de la genunchi. Și la brațe a suferit mai multe intervenții pentru recuperare.

În urma incidentului, femeia a decis ca animalul care a atacat-o să fie eutanasiat, apărând îngrijorări serioase cu privire la siguranța fiului său cel mic. Ea a declarat că animalul nu prezentase anterior semne de agresivitate, însă este conștientă că animalele, oricât de blânde ar părea, pot fi imprevizibile.

Femeie invalidă și bărbat ucis de animalele lor

Un alt caz șocant a avut loc în orașul Lohne, Germania. Un bărbat de 35 de ani a fost atacat și ucis de propriul său câine în timp ce se plimbau. Ancheta în acest caz a fost simplă, căci la sosirea oamenilor legii, câinele din rasa Bulldog american stătea pe trupul stăpânului său. Și autopsia a arătat că bărbatul a murit în urma mușcăturilor de câine. Experții susțin că este posibil ca animalul să se fi supărat atunci când stăpânul său nu i-a dat voie să urmărească un anumit lucru.

„Îmi pot imagina foarte bine că stăpânul câinelui ar fi putut vedea ceva, s-ar fi agitat, iar stăpânul său ar fi încercat să oprească acest lucru. Dacă dinamica socială în cadrul căreia interacțiunile sunt acceptabile nu este clar definită, atunci lucrurile pot escalada. Câinele s-ar fi întors împotriva stăpânului său, l-ar fi atacat și apoi ar fi păzit cadavrul”, a opinat Vanessa Bokr, expert canin, pentru publicația germană PetBook.

Bulldogii americani este o rasă considerată agresivă și mult mai veche decât American XL Bully – interzisă în Regatul Unit. Acești câini au fost asociați, în ultimii ani, cu mai multe atacuri grave atât în Marea Britanie, cât și în Europa și SUA. În România, această rasă nici n u este recunoscută legal.

Aceste cazuri semnalizează faptul că și animalele de companie bine îngrijire pot avea reacții violente și imprevizibile și atrag atenția asupra necesității dresajului, a monitorizării comportamentului canin și prudenței în cazul intervenției în luptele dintre animale.

