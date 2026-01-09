Incident grav: câinele familiei și-a atacat stăpânii în propria casă. S-a deschis o anchetă (VIDEO)

Trei persoane au fost salvate, după ce câinele familiei și-a atacat stăpânii în propria casă. Trei persoane au fost evacuate de urgență, necesitând îngrijiri medicale, după ce câinele lor de companie a manifestat un comportament anormal.

S-a întâmplat într-o casă din Durham, pe strada East Main, unde familia a fost atacată violent de metisul lor de Pitbull. Potrivit declarațiilor lor, câinele a devenit agresiv după ce a fost speriat de un element exterior.

Mai întâi, patrupedul l-a atacat pe fiul familiei în timp ce acesta se afla în dormitor. L-a mușcat de picioare, dar și de brațe, de mai multe ori, provocându-i răni serioase. Când a auzit sunetele, mama tânărului a intervenit, însă în timp ce încerca să oprească animalul din a-i răni fiul, și aceasta a fost mușcată.

Cei doi au reușit să scape de câine și s-au închis în dormitor, așteptând serviciile de urgență chemate să intervină. Pompierii au fost nevoiți să urce pe o scară pentru a ajunge la dormitorul situat la etajul trei al locuinței, potrivit abc11.com.

Anchetă după atacul câinelui

La fața locului au intervenit și lucrători ai Serviciului pentru Animale din cadrul Biroului Șerifului din Comitatul Durham. Aceștia au reușit să captureze câinele și l-au dus la sediul Protecției Animalelor din comitat.

Victimele au fost evacuate și duse la spital pentru îngrijiri, iar în urma acestui incident s-a demarat o anchetă pentru a se afla de ce câinele și-a atacat familia. Conform legilor locale, Serviciul pentru Animale ar putea decide, în funcție de gravitatea rănilor suferite de victime și dacă atacul a fost provocat sau nu, dacă animalul va fi închis, supus unui tratament sau chiar eutanasiat dacă se va constata că acesta reprezintă un pericol pentru siguranța publică.

