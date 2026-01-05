Mulți oameni cred că pisicile își uită rapid stăpânii atunci când aceștia lipsesc câteva zile. În realitate, specialiștii spun exact contrariul. Deși sunt cunoscute ca animale independente, pisicile au o memorie complexă, bazată pe experiențe, mirosuri, sunete, spații și rutine.

Cum funcționează memoria pisicilor

„Pisicile au un mod unic de a-și stoca amintirile”, explică Jane Davidson, asistent veterinar autorizat din Marea Britanie. Ele nu țin minte doar fețele oamenilor, ci asociază stăpânii cu locuința, siguranța, hrana și rutina zilnică. Toate aceste elemente formează o memorie pe termen lung, notează Newsweek.

Ce spun studiile despre memoria felinelor

Un studiu realizat de Universitatea Aarhus din Danemarca a arătat că pisicile, la fel ca și câinii, își pot aminti evenimente din trecut. Din cei 375 de proprietari chestionați, 80% au declarat că animalele lor își aminteau experiențe specifice, declanșate de elemente familiare, precum un loc sau un miros.

Cât timp își amintesc pisicile de stăpâni

Un videoclip viral de pe Instagram susține că trei luni petrecute alături de o pisică sunt suficiente pentru a rămâne în memoria ei pentru tot restul vieții. Jane Davidson confirmă această idee:

„Pisicile nu își uită stăpânii, mai ales dacă au trăit într-un mediu sigur, unde au avut hrană, joacă și odihnă. Ele asociază toate aceste lucruri cu persoana care le-a oferit.”

Aceste experiențe devin parte din memoria lor pe termen lung.

Opinia medicilor veterinari

Iryna Smyrnova, medic veterinar la platforma Meowoff, afirmă că pisicile pot păstra amintirea stăpânilor luni sau chiar ani, mai ales dacă relația a fost stabilă și afectuoasă.

„Mirosurile, sunetele și interacțiunile din trecut joacă un rol esențial în menținerea acestor amintiri”, explică ea.

Semne că pisica ta îți duce dorul

Pisicile nu își uită stăpânii când aceștia pleacă în vacanță, însă pot apărea schimbări de comportament, precum:

scăderea apetitului sau a dorinței de joacă;

modificări în rutina zilnică (de obicei temporare);

căutarea locurilor care miros a stăpân.

În cazuri mai sensibile, pot apărea:

mieunat excesiv;

marcarea teritoriului;

zgârierea mobilierului;

retragere sau, rar, agresivitate.