Cățeluș salvat de pompieri în a doua zi de Crăciun. Apartamentul proprietarului a fost cuprins de flăcări

Un incendiu a izbucnit, vineri 26 decembrie 2025, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc din B-dul Mihai Viteazu (Giurgiu). Pompierii au salvat un cățeluș din locuința sufocată de fum. 30 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost ajutate de autorități să iasă de pe scara blocului, scrie presa locală.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament cuprins de flăcări

În momentul în care a izbucnit incendiul, proprietarul nu era acasă, mirosul de fum fiind sesizat de vecinii care au sunat rapid la 112. Pompierii sosiți la fața locului au constatat că incendiul se manifesta în bucătărie, unde au ars masa și scaunele, iar pereții au fost afectați de fum. De asemenea, s-au degradat mai multe bunuri din apartament. Incendiul ar fi fost provocat de o candelă lăsată nesupravegheată.

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, una SAJ și poliția.

„Pentru a preveni astfel de incendii, recomandăm cetățenilor respectarea următoarelor măsuri:

– Nu lăsați lumânările sau candelele aprinse nesupravegheate, chiar și pentru perioade scurte;

– Stingeți lumânările și candelele înainte de a părăsi încăperea sau înainte de a adormi;

– Folosiți suporturi speciale, rezistente la căldură, care să asigure poziția verticală a lumânărilor și candelelor;

– Așezați-le pe suprafețe netede, stabile și rezistente la căldură, ferite de obiecte inflamabile;

– Puneți lumânările și candelele la distanță de perdele, mobilier, ziare sau alte materiale combustibile;

– Nu lăsați lumânările sau candelele la îndemâna copiilor sau animalelor de companie;

– Verificați periodic fitilul candelei – acesta trebuie să fie scurt, pentru a evita flacăra prea mare”, a transmis ISU Giurgiu.

Vezi și Protest anunțat pe 29 decembrie 2025 după ce Primăria Mihai Eminescu a semnat un contract de vânătoare pentru câini și pisici. Iubitorii de animale sunt revoltați: „Nu putem privi nepăsători”

100 de canari au murit într-un incendiu la o casă din județul Botoșani