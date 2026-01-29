Cățelușa Noua – sufletul echipei Salvamont Valea Jiului. Îngerul păzitor din munții Hunedoarei nu se dă înapoi de la nicio misiune (FOTO)

Salvamont Valea Jiului se laudă cu o echipă de profesioniști ai muntelui din care face parte și cățelușa Noua, un Border collie care a devenit rapid sufletul și chiar îngerul păzitor din munții Hunedoarei.

Cățelușa Noua – sufletul echipei Salvamont Valea Jiului

În timp ce mulți cred că animalele special antrenate pentru misiuni montane sunt simple instrumente folosite de salvamontiști, Noua demonstrează că acesta este doar un mit. La cei aproape cinci ani, cățelușa face parte din elita salvatorilor hunedoreni, fiind brevetată în 2023 pentru căutarea în avalanșă și mediu natural. Alături de veterana Hera și tânărul recrut Aldo, care urmează să își obțină titulatura de salvator anul acesta, Noua ajută cu tot sufletul salvamontiștii în misiunile lor.

Pe lângă partea profesională, Noua are parte și de o îngrijire aparte. Dragoș Grigoraș, salvamontistul hunedorean în grija căruia se află cățelușa, recunoaște că relația cu aceasta depășește granițele muncii. Nu doar că fac o echipă formidabilă, dar se și iubesc foarte mult.

„Responsabilitatea pentru un câine ca Noua este uriașă. Nu este ca un echipament pe care azi îl porți și mâine nu. Devine un membru al familiei. Suntem nedespărțiți. Mergem la muncă împreună, ne întoarcem împreună, petrecem timpul liber împreună și în concedii suntem tot alături. Orice vreau să fac iau în calcul că o am pe Noua”, mărturisește, pentru GO Hunedoara, Dragoș Grigoraș, salvamontist în cadrul Formației Salvamont Valea Jiului, parte a Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara.

Un Border collie special

De menționat este faptul că, deși Border collie, Ciobănescul german sau Labradorul sunt rase ideale pentru misiunile de salvare, nu orice câine poate deveni erou, ca Noua.

„Totul începe în primele luni de viață. La 5-6 luni, după o perioadă de socializare intensă cu oamenii și alți patrupezi, începe greul. Munca este continuă, deoarece un Border Collie are nevoie de activitate permanentă”, mai precizează salvamontistul Dragoș Grigoraș.

Performanța echipei formate din Dragoș și Noua a fost dovedită recent într-o misiune contra cronometru, când un adolescent de 15 ani a dispărut în munți. Cățelușa, care se laudă cu un simț olfactiv incredibil, a luat urma băiatului și a condus salvatorii spre zona în care copilul se afla.

„Această meserie te ține permanent în mișcare. Cea mai mare satisfacție este atunci când aduci oamenii aflați în dificultate pe munte înapoi la cei dragi” spune Dragoș Grigoraș.

Și cum Noua este un cățel special din toate punctele de vedere, ea reușește să îmbine utilul cu plăcutul în orice sezon. În timp ce iarna se plimbă cu telescaunul, zboară cu elicopterul și se dă chiar și cu parapanta, vara face paddleboard împreună cu Dragoș. În ciuda vieții mereu provocatoare, Noua nu se dă înapoi de la nicio activitate, indiferent de vreme…sau de vremuri.

