Caz fericit în Gorj. Câine dispărut de două zile de acasă, flămând și înghețat, salvat de pompieri de pe o insulă din râul Jiu

Un câine dispărut de două zile de acasă a fost găsit și salvat după o intervenție a pompierilor gorjeni, în urma unui apel la numărul de urgență 112.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Proprietarul animalului l-a căutat fără rezultat timp de două zile, ajungând să creadă că acesta nu mai trăiește. Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în timp ce continua căutările, bărbatul a auzit lătratul câinelui. Patrupedul se afla pe o insulă situată în mijlocul râului Jiu, într-o zonă unde curenții sunt foarte puternici, periculoși chiar și pentru înotătorii experimentați. Cum a ajuns câinele acolo nu se știe, scrie Gorj Online.

Stâpânul a solicitat sprijinul autorităților, iar pompierii din cadrul Punctului de Lucru Rovinari s-au deplasat la fața locului cu autospeciale, ambarcațiuni și tehnica necesară pentru intervenție. Patrupedul a fost recuperat în siguranță.

La revederea cu proprietarul, animalul a manifestat un comportament de bucurie, în ciuda faptului că fusese nemâncat 48 de ore și expus la temperaturi scăzute pe parcursul a două nopți. Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar câinele a fost predat familiei.

Vezi și Bărbatul acuzat de vecini că terorizează pisicile comunitare, reținut de polițiștii Capitalei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere

Câinele care i-a schimbat viața: Cum Jarvis a ajutat o tânără să învingă boala și să termine masterul (FOTO)