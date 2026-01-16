O tânără din Farnham, Marea Britanie, și-a pus viața în labele unui câine – și acesta i-a schimbat complet destinul. Daisy Cottle-Bailey, în vârstă de 24 de ani, suferă de Sindromul de tahicardie posturală ortostatică (PoTS) și Sindromul Ehlers-Danlos, două afecțiuni care îi afectau grav sănătatea și îi amenințau cariera.

Cum PoTS i-a schimbat viața

PoTS este o afecțiune care provoacă oboseală extremă, amețeli și pierderi de cunoștință din cauza unei creșteri anormale a ritmului cardiac. Înainte de a-l întâlni pe Jarvis, Daisy era practic imobilizată în casă timp de aproape doi ani. În 2023, a fost nevoită să amâne studiile de drept pentru că avea în jur de 40 de episoade de leșin pe zi.

„Această decizie a fost sfâșietoare, dar m-a făcut să caut orice soluție pentru a prelua controlul asupra stării mele de sănătate”, povestește Daisy pentru BBC Radio Surrey.

Jarvis – câinele care a adus speranța

Răspunsul ei a venit sub forma unui câine de detectare medicală de la organizația caritabilă Medical Detection Dogs. Daisy a simțit imediat că Jarvis este „cel potrivit”. Retrieverul folosește simțul olfactiv pentru a detecta iminentele episoade de leșin, avertizând-o printr-un mic salt specific, chiar și atunci când dormea.

„Jarvis mi-a schimbat complet viața. Pot să văd prieteni, să ies din casă, să merg la absolvire, ceea ce înainte era imposibil”, mărturisește Daisy.

Reducerea episoadelor și recuperarea libertății

De când Jarvis a intrat în viața ei, episoadele de leșin s-au redus la jumătate, iar Daisy a început să-și recapete controlul asupra vieții. „Înainte de Jarvis eram prinsă într-un ciclu continuu de leșinuri”, spune ea.

Cu sănătatea mai stabilă, tânăra a reușit să își continue studiile și a absolvit recent Queen Mary University of London, obținând un master în rezolvarea disputelor internaționale. În prezent, așteaptă rezultatele examenelor pentru a-și finaliza pregătirea ca avocat.

Un mesaj inspirațional pentru cei cu probleme de sănătate

Daisy vrea să transmită un mesaj clar: „Poți realiza orice, chiar și cu o afecțiune de sănătate.” Ea își laudă atât câinele Jarvis, cât și trainerii de la Medical Detection Dogs, numindu-i „supereroi” care i-au oferit și părinților săi liniște.

„Ei nu mai trebuie să alerge după mine când leșin”, adaugă ea zâmbind.