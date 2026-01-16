Articole / Reportaje

Câinele care i-a schimbat viața: Cum Jarvis a ajutat o tânără să învingă boala și să termine masterul (FOTO)

Claudiu Surmei 16 ianuarie 0 comentarii
O tânără absolventă de master alături de câinele ei Sursa foto: Arhiva personală

O tânără din Farnham, Marea Britanie, și-a pus viața în labele unui câine – și acesta i-a schimbat complet destinul. Daisy Cottle-Bailey, în vârstă de 24 de ani, suferă de Sindromul de tahicardie posturală ortostatică (PoTS) și Sindromul Ehlers-Danlos, două afecțiuni care îi afectau grav sănătatea și îi amenințau cariera.

Cum PoTS i-a schimbat viața

PoTS este o afecțiune care provoacă oboseală extremă, amețeli și pierderi de cunoștință din cauza unei creșteri anormale a ritmului cardiac. Înainte de a-l întâlni pe Jarvis, Daisy era practic imobilizată în casă timp de aproape doi ani. În 2023, a fost nevoită să amâne studiile de drept pentru că avea în jur de 40 de episoade de leșin pe zi.

„Această decizie a fost sfâșietoare, dar m-a făcut să caut orice soluție pentru a prelua controlul asupra stării mele de sănătate”, povestește Daisy pentru BBC Radio Surrey.

Jarvis – câinele care a adus speranța

Răspunsul ei a venit sub forma unui câine de detectare medicală de la organizația caritabilă Medical Detection Dogs. Daisy a simțit imediat că Jarvis este „cel potrivit”. Retrieverul folosește simțul olfactiv pentru a detecta iminentele episoade de leșin, avertizând-o printr-un mic salt specific, chiar și atunci când dormea.

„Jarvis mi-a schimbat complet viața. Pot să văd prieteni, să ies din casă, să merg la absolvire, ceea ce înainte era imposibil”, mărturisește Daisy.

Sursa foto: Arhiva personală

Reducerea episoadelor și recuperarea libertății

De când Jarvis a intrat în viața ei, episoadele de leșin s-au redus la jumătate, iar Daisy a început să-și recapete controlul asupra vieții. „Înainte de Jarvis eram prinsă într-un ciclu continuu de leșinuri”, spune ea.

Cu sănătatea mai stabilă, tânăra a reușit să își continue studiile și a absolvit recent Queen Mary University of London, obținând un master în rezolvarea disputelor internaționale. În prezent, așteaptă rezultatele examenelor pentru a-și finaliza pregătirea ca avocat.

Un mesaj inspirațional pentru cei cu probleme de sănătate

Daisy vrea să transmită un mesaj clar: „Poți realiza orice, chiar și cu o afecțiune de sănătate.” Ea își laudă atât câinele Jarvis, cât și trainerii de la Medical Detection Dogs, numindu-i „supereroi” care i-au oferit și părinților săi liniște.

„Ei nu mai trebuie să alerge după mine când leșin”, adaugă ea zâmbind.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

By Claudiu Surmei

