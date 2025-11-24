Elevii unei școli din New Jersey au organizat o petrecere pentru câinele lor de serviciu, Cole. El a împlinit nouă ani și copii i-au cântat „La mulți ani” prin limbajul semnelor, pe care l-au învățat special pentru ocazie deoarece Cole este surd.

O petrecere specială pentru un câine surd

Momentul în care elevii îi cântă lui Cole a fost surprins de profesorul lor și videoclipul a ajuns imediat viral pe rețelele sociale. „Cole, un metis de pit bull care s-a născut surd, a lucrat alături de mine ca animal de terapie al școlii în ultimii șapte ani,” a declarat Christopher, profesorul de muzică, pentru People. El a continuat: „Fiind profesor de muzică, am privilegiul de a preda întregii populații de elevi, așa că Cole interacționează cu toată lumea, în fiecare zi. El întâmpină autobuzele în fiecare dimineață și este acolo să-i vadă plecând în fiecare după-amiază. Cole este cu adevărat o mare inspirație pentru copii.”

Pentru petrecere, Cole a purtat un batic pe care scria „Sărbătoritul” și un coif albastru, asortat. El a primit gustări și multă atenție din partea copiilor, de care s-a bucurat toată ziua. Cole este o parte importantă a școlii pentru copii cu dizabilități, directorul declarând că zilnic îi învață pe cei mici ce înseamnă empatia și respectul față de ceilalți. În fiecare dimineață, Cole trece pe la biroul directorului pentru a-și primi gustarea de la începutul zilei.

O comunitate recunoscătoare

„Cole are un mod de a se conecta cu copiii pe care nu îl poți învăța. Prezența lui face o diferență, iar noi suntem recunoscători pentru șansa de a-l sărbători și de a împărtăși impactul pe care îl are asupra comunității noastre școlare.”, a mai precizat directoarea școlii.

În 2023, Cole a fost numit câinele anului de către Societatea Americană de Prevenție a Violenței împotriva Animalelor. În plus, el vizitează des centrele pentru veterinari de război, fiind mascota oficială. Cole a fost abandonat la cinci luni într-un adăpost din New Jersey și mai apoi adoptat de școala unde locuiește acum. Christopher, profesorul de muzică care a filmat petrecerea, a înființat proiectul Team Cole, care ajută persoanele și copii cu nevoi speciale.

