Seara de film cu patrupedul tău: Ce filme le plac câinilor și de ce? Culorile, mișcarea și personajele care îi fascinează (VIDEO)

Catinca Andrușcă 17 decembrie 0 comentarii
Un cuplu se uită la televizor de pe canapea, alături de câine Sursa foto: Aaron Amat | Dreamstime.com

O seară de film alături de câinele tău poate fi o experiență plăcută, care creează o legătură strânsă. Află cum este produs un film pentru animale, ce culori predomină și adaugă în lista de filme câteva lung-metraje concepute pentru patrupezi.

Ce conține un film „pet friendly”

Potrivit publicației WuffPack, câinii percep următoarele aspecte:

  • Culorile albastru și galben: Aceste nuanțe sunt puternice și sar imediat în atenția animalului. De aceea, filmele care au ca paletă de culori predominante albastru și galben vor capta interesul patrupedului;
  • Mișcarea continuă: câinii sunt atrași de mișcare. Animațiile sau filmele de acțiune sunt ideale pentru a le păstra atenția;
  • Personaje animale: Filmele care au ca protagonist un animal prind cel mai bine la câini, mai ales dacă aud și sunete familiare, scoase de patrupezi.

Recomandări de filme pet-friendly

Viața secretă a animalelor

Animația apărută în 2016 folosește culori vibrante, cu multe nuanțe de albastru și galben. Filmul spune povestea mai multor animale de companie din New York și cum arată viața lor atunci când stăpânii nu sunt acasă.

Bolt

O animație plină de acțiune, „Bolt” are în centru un câine super erou. „Bolt” are multe scene de acțiune, conturate cu multe nuanțe de albastru, care captează ușor atenția spectatorilor blănoși.

În căutarea lui Nemo 1 și 2

Finding Nemo (2003) și Finding Dory (2016) au acțiunea plasată în străfundurile oceanului, așa că paleta de albastru care predomină animația este atractivă pentru câinii care vizionează filmul.

Patrula cățelușilor

„Paw Patrol” are în centru o echipă de căței salvatori, care poartă predominant uniforme albastre sau de culori vibrante. Imaginile filmului sunt pline de acțiune, atenția câinelui fiind ușor captată de vizualurile atractive.

  Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București.

Sursa foto: Aaron Amat | Dreamstime.com

