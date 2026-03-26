Sigur mulți stăpâni s-au întrebat ce înseamnă, de fapt, atunci când câinele te atinge cu laba. Acest gest aparent banal și simplu poate părea simpatic și atât, însă are în spate o semnificație aparte.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce înseamnă când câinele te atinge cu laba

Specialiștii atrag atenția că atunci când un câine își atinge stăpânul cu laba, nu o face întâmplător, iar mesajul transmis nu este întotdeauna doar o cerere de mângâiere, potrivit ecoticias.com.

În esență, acest comportament este o formă de comunicare. În majoritatea cazurilor, animalul încearcă să atragă atenția stăpânului său sau chiar să inițieze un contact, fie că vrea joacă, afecțiune sau simpla interacțiune cu omul său. Important este și contextul în care acest gest apare, tocmai pentru a înțelege mai bine nevoile animalului.

Dacă acest gest apare în momente specifice, cum ar fi în apropierea orei de masă sau înainte de plimbare, este foarte probabil ca animalul să fi învățat că prin această acțiune poate „cere” ceva. În timp, câinii repetă comportamentele care le aduc rezultate, iar atingerea cu laba devine un instrument eficient de comunicare.

Există și momente în care acest gest indică neliniște. Câinii care se simt anxioși sau nesiguri pot căuta contact fizic cu stăpânul pentru a se liniști, iar o simplă atingere poate fi modul lor de a cere sprijin.

Specialiștii spun că, chiar dacă mai rar, acest gest poate semnala și un disconfort sau o nevoie urgentă, mai ales dacă devine insistent sau este însoțit și de alte schimbări de comportament.

Indiferent de moment sau de nevoie, intenția animalului tău este de a comunica. Rămâne la latitudinea fiecărui stăpân să își dea seama ce cere câinele.

Citește și: