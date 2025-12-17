Ce salariu are un îngrijor de animale la stat. Primeşte cazare gratuită, bani de transport şi spor de toxicitate

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor ”Popăuți” – Botoșani angajează îngrijitor de animale. Candidatul care va ocupa postul va primi cazare gratuită, spor de toxicitate, iar salariul va fi stabilit în funcţie de vechime.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câți bani primește un îngrijor de animale la stat

Potrivit AgroInteligenţa, salariul pornește de la 2.574 de lei net pentru un angajat fără vechime în domeniu, dar poate ajunge până la 3.000 de lei net pentru un angajat cu peste 20 de ani de experienţă.

În plus, cazarea şi transportul sunt asigurate, iar venitul este completat de o indemnizație pentru hrană de 347 de lei brut pe lună și un spor de toxicitate de 300 de lei pe lună.

Angajări în județul Botoșani

La nivelul județului Botoșani, în perioada ianuarie – noiembrie 2025, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani precizează că au fost integrate pe piața muncii 2.921 de oameni.

Din totalul persoanelor angajate până la data de 30 noiembrie 2025, 1.373 au peste 45 de ani, 412 au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, 133 – între 30 și 35 de ani, 280 – între 25 și 30 de ani, iar 723 sunt tineri sub 25 de ani, iar 1.003 persoane sunt tineri NEETs.

Cât despre distribuția pe gen, 1.282 sunt femei, iar 1.639 sunt bărbați, reprezentând 43,89%, respectiv 56,11% din totalul persoanelor încadrate. Din punct de vedere al rezidenței, 1.344 provin din mediul urban, iar 1.577 de la sate.

Nivelul de pregătire arată că cele mai multe persoane angajate au studii liceale (1.077), urmate de studii profesionale (741), gimnaziale (706), superioare (248) și postliceale (70). De asemenea, 753 de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Botoșani fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile.

Vezi și EXCLUSIV | Cele mai frecvente boli ale câinilor, explicate de medicul veterinar pe înțelesul tuturor: „Fiecare semn vizibil poate fi un strigăt de ajutor pe care nu trebuie să-l ignori”