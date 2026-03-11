Internetul asistă la cea mai adorabilă combinație de rase: un Labrador și un Border Collie. Puii acestora doi sunt pur simplu superbi, iar imaginile cu ei nu au putut trece neobservate de internauți.

Cum arată puii rezultați dintr-un Labrador și un Border Collie

Videoclipul, publicat pe platforma TikTok de utilizatorul @freddiewuf, arată unul dintre puii rezultați din această combinație neobișnuită. În timp ce forma corpului seamănă cu cea a unui Labrador, blana și modelul culorilor sunt specifice rasei Border Collie. Rezultatul obținut i-a fermecat iremediabil pe utilizatorii platformei.

În clip apare și întrebarea care i-a făcut pe mulți curioși: „Te-ai întrebat vreodată cum ar arăta un Border Collie combinat cu un Labrador?” Iar imaginile par să ofere răspunsul perfect la care, însă, nimeni nu se aștepta cu adevărat.

Videoclipul a strâns rapid peste 830.000 de vizualizări și mai mult de 130.000 de aprecieri, iar secțiunea de comentarii abundă în reacții. Unii utilizatori au glumit pe seama numelui acestui tip de câine metis, sugerând variante amuzante. Alții au spus chiar că puiul arată „prea drăguț pentru a fi real”.

Există și un sâmbure de adevăr când vine vorba despre denumirea acestor câini. Ei sunt cunoscuți sub denumirea de Borador, un mix câinesc ce moștenește natural energia și inteligența Border Collie-ului, dar și temperamentul prietenos și loialitatea Labradorului. În cazul de față, puii nu s-au ales doar cu trăsăturile estetice, ci și cu o drăgălășenie la care puțini ar putea face vreodată față.

