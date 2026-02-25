Un tapir și o capibara, care aveau o legătură puternică, au fost eutanasiați în aceeași zi, pentru ca niciunul dintre ei să nu fie singur. Îngrijitorii de la Grădina Zoologică din Newquay, Marea Britanie, au explicat că s-a luat decizia de a-i eutanasia pe Johnson, o capibara în vârstă de nouă ani, și pe Al, un tapir brazilian în vârstă de 20 de ani, din cauza problemelor de sănătate, notează BBC News.

Johnson și Al au fost eutanasiați în aceeași zi, pentru a le cruța suferința și singurătatea

Un purtător de cuvânt al grădinii zoologice a declarat că „decizia dificilă” a fost luată vineri, „pentru a se asigura că niciunul dintre animale nu va fi izolat în urma pierderii companionului”. „Ne-a fost greu să ne luăm rămas bun de la amândoi în același timp, dar a fost cel mai amabil lucru pentru ei”, au completat oficialii.

Purtătorul de cuvânt a mai declarat că Al și Johnson au avut o prietenie lungă în incinta sud-americană. Deoarece capibara și tapirii sunt specii calme și sociale, cele două animale au dezvoltat o legătură puternică de-a lungul anilor.

Pierdere grea pentru grădina zoologică

Grădina zoologică a dezvăluit că animalele s-au confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimele luni, care le-au afectat calitatea vieții.

„Aceasta a fost o pierdere incredibil de grea pentru cei care au avut grijă de ele zilnic. Ambele animale erau membri foarte iubiți ai comunității grădinii zoologice, iar absența lor va fi profund resimțită atât de personal, cât și de vizitatori”, au transmis reprezentanții grădinii zoo.

