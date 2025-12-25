Cel mai frumos cadou de Crăciun pentru stăpânii lui Bindi: Pisica s-a întors acasă după 5 ani: „Este cea mai afectuoasă și alintată felină”

O pisică s-a reunit cu familia ei, la mai bine de cinci ani după ce dispăruse din casa din Marea Britanie, scrie Daily Express. Stăpâna felinei a descris revederea drept “un adevărat miracol de Crăciun”. Aceasta a povestit că a fost devastată în 2020, când Bindi s-a strecurat pe uşă şi nu s-a mai întors.

Miracol de Crăciun pentru familia lui Bindi

Bindi “a dispărut fără urmă” în august 2020 din locuinţa familiei sale, care stă în satul Haddenham, aflat în Cambridgeshire, un comitat din estul Angliei. În ciuda apelurilor disperate din mediul online și a căutărilor făcute pe traseele de plimbare din zonă, Jilly Fretwell nu a reușit să își găsească pisica.

Manager de proiect software, femeia a crezut că Bindi s-a pierdut pentru totdeauna. Spre uimirea ei, în prag de Crăciun a primit un telefon neașteptat de la medicii veterinari din satul Witchford, care i-au spus că pisica a fost găsită.

Microcipul a ajutat la identificarea pisicii

Totul a început, de fapt, când o femeie din Haddenham a predat felina unui cabinet veterinar, iar specialiştii i-au scanat microcipul. În vârstă de 29 de ani, Jilly s-a mutat de la adresa în care locuise în vara lui 2020.

“Episodul a părut un adevărat miracol de Crăciun. Abia când am văzut-o, noi am început să credem că este într-adevăr ea. Suntem atât de recunoscători că avea microcip și că este vie și sănătoasă. Eu nu am mai auzit ca o pisică să dispară atât de mult timp și să reapară în stare perfectă”, a spus Jilly Fretwell.

Ea a mai spus că, înainte de dispariție, Bindi obișnuia să iasă “pentru câteva ore, apoi să se întoarcă imediat”: “De aceea, a fost foarte ciudat să lipsească mai mult de o zi. Chiar nu am știut ce s-a întâmplat cu ea”.

Sfat pentru proprietarii de pisici

Proprietara lui Bindi îi îndeamnă pe cei care au pisici să le pună microcip. Potrivit ei, nu există “un indiciu” despre unde ar fi putut sta Bindi în ultimii cinci ani, dar este pur și simplu fericită că a revenit.

“Este cea mai afectuoasă și alintată pisică pe care am întâlnit-o vreodată. Își pune lăbuțele pe umerii tăi ca să îți dea o îmbrățișare adevărată. Este foarte calmă și lipicioasă. Cred că a fost îngrijită de cineva; arată excelent. Probabil a stat în casă, dar nu am nicio idee”, a explicat tânăra.

Dispariția animalelor este o experiență prin care au trecut mulți proprietari, întrucât pisicile fie se rătăcesc, fie aleg să trăiască alături de alți oameni care le hrănesc. În luna mai, de pildă, o pisică din Franța a fost descoperită după o uimitoare aventură prin Europa, fiind găsită într-un camion aflat într-un depozit din Marea Britanie.

Curajoasa felină, care se urcase în TIR, în Italia, a traversat trei țări și șapte comitate din Anglia înainte să fie găsită de personalul Southwater Vets din Telford, Shropshire. Numită “Pierre” de medicii veteriari, pisica a fost returnată stăpânilor ei din Calais datorită microcipului.