Medicul veterinar Renate Cseh, fondatoarea cabinetului veterinarultau.ro din Brașov, ne spune care sunt cele mai frecvente boli oftalmologice pe care le pot avea animalele noastre de companie, cum se manifestă afecțiunile și ce trebuie să facem.

Dr. Cseh atrage atenția asupra faptului că de multe ori nu dăm importanță afecțiunilor ochilor, iar animalele pot ajunge să aibă probleme mari pentru că nu sunt duse la veterinar în timp util. Dacă observăm modificări oculare, trebuie să mergem cu animalul la un consult, iar dacă avem acasă animale senioare, este necesar să oferim o atenție sporită ochilor.

„Ochii sunt unele dintre cele mai sensibile structuri ale organismului, iar în medicina veterinară patologia oculară este adesea subestimată de proprietari. De la simple iritații până la afecțiuni care pot duce la pierderea vederii, bolile oftalmologice sunt frecvente atât la câini, cât și la pisici și necesită intervenție promptă. În practică, multe dintre cazurile grave ajung târziu la medic, tocmai pentru că semnele inițiale sunt discrete sau confundate cu «o conjunctivită banală»”, a declarat pentru petscats.ro dr. Renate Cseh.

Medicul veterinar precizează că cele mai frecvente boli oftalmologice întâlnite la câini și pisici sunt: conjunctivita, keratita și ulcerele corneene, cataracta și modificările de transparență ale cristalinului, sindromul de ochi uscat și glaucomul.

În rândurile de mai jos, dr. Renate Cseh ne explică cum se manifestă fiecare afecțiune.

Conjunctivita – cea mai întâlnită, dar rar „simplă”

„Conjunctivita reprezintă inflamația mucoasei oculare și este una dintre cele mai comune prezentări în cabinet”, spune dr. Renate Cseh, care precizează că această afecțiune se manifestă prin:

roșeață oculară;

secreții (clare, mucoase sau purulente);

clipit frecvent;

frecarea ochilor cu labele sau de mobilier.

„Important de reținut este că conjunctivita nu este un diagnostic final, ci un simptom. Poate apărea secundar alergiilor, infecțiilor bacteriene sau virale, corpurilor străine, problemelor de film lacrimal sau chiar bolilor sistemice. Tratamentul „după ureche” cu picături rămase prin casă poate agrava semnificativ situația”, atrage atenția medicul.

Keratita și ulcerele corneene – urgențe reale

„Corneea este stratul transparent care acoperă globul ocular. Inflamația ei (keratita) sau apariția ulcerelor corneene sunt afecțiuni dureroase și pot evolua rapid”, explică dr. Cseh, precizând că semnele frecvente ale acestei afecțiuni sunt:

ochi ținut închis;

sensibilitate la lumină;

lăcrimare abundentă;

aspect tulbure sau opac al corneei.

„Ulcerele pot apărea după traumatisme minore, fire de păr iritante, ochi uscat sau infecții. Fără tratament corect și monitorizare, pot duce la perforația globului ocular. Aceste cazuri trebuie evaluate cât mai rapid. Fiecare oră contează”, atenționează dr. Renate Cseh.

Cataracta și modificările de transparență ale cristalinului

„Cataracta presupune opacifierea cristalinului și apare cel mai frecvent la câinii seniori, dar poate fi întâlnită și la animalele tinere, mai ales în context metabolic, de exemplu la diabet”, explică medicul veterinar Renate Cseh, care precizează că proprietarii observă adesea:

reflex albicios sau gri în pupilă;

dezorientare;

lovirea de obiecte.

„Nu orice ochi „albicios” este cataractă — există și scleroza nucleară, o modificare legată de vârstă. Diferențierea se face doar prin examen oftalmologic”, mai spune medicul.

Sindromul de ochi uscat (KCS)

„Keratoconjunctivita sicca este rezultatul producției insuficiente de lacrimi sau calitatea deficitară a acestora. Ochii devin iritați, apar secreții dense, iar corneea își pierde luciul normal. Este o afecțiune cronică ce necesită tratament pe termen lung și monitorizare constantă. Cu cât este diagnosticată mai devreme, cu atât prognosticul este mai bun”, explică dr Cseh.

Glaucomul – dureros și adesea trecut cu vederea

Dr Cseh spune că „glaucomul presupune creșterea presiunii intraoculare și reprezintă o urgență majoră” și se poate manifesta prin:

ochi mărit de volum;

durere evidentă;

pupile dilatate;

pierdere rapidă a vederii.

Fără intervenție promptă, orbirea poate deveni permanentă, atrage atenția medicul.

Sfaturi de la dr. Renate Cseh pentru proprietarii de animale de companie. Ce trebuie să faci când observi orice modificare oculară la prietenul blănos

Medicul Renate Cseh ne oferă câteva sfaturi clare de care ar trebui să ținem cont când observăm o modificare la nivelul ochilor animalelor de companie.

Indiferent de specie, există câteva reguli simple care pot face diferența:

Orice modificare oculară apărută brusc merită evaluată medical;

Nu folosiți picături fără recomandare veterinară;

Evitați ștergerea agresivă a ochilor;

Programați controale regulate, mai ales la animalele senioare;

Nu ignorați semne precum clipitul excesiv, secrețiile sau ochii tulburi.

Concluzie: „Diagnosticul precoce face diferența”

„Oftalmologia veterinară este un domeniu în care diagnosticul precoce face diferența dintre recuperare și pierderea ireversibilă a vederii. Cu educație corectă și prezentare timpurie la medic, multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate sau ținute sub control”, conchide medicul Renate Cseh.

Cine este dr. Renate Cseh

Specializată în oftalmologie, dr. Renate Cseh a luat prima dată contact cu medicina veterinară la 12 ani, când a făcut practică într-un cabinet și și-a dat seama că vrea să devină medic pentru animale, să le vindece și să aibă grijă de sănătatea lor. A absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din București, iar din anul 2 de Facultate a lucrat în paralel într-un spital și a făcut voluntariat la o clinică veterinară pentru a învăța cât mai multe despre chirurgie, fiind foarte pasionată de partea de hernie-discale, sistem neuro, chirurgie.

În anul 2025, dr. Cseh și-a deschis propriul cabinet veterinar în Brașov, unde îngrijește cu dedicare animăluțele care îi trec pragul, iar pentru cazurile care nu necesită un consult fizic, oferă consultanță online. Medicul veterinar poate fi urmărit pe Instagram, pe paginile dr.renatecseh și veterinarultau.ro, unde dă sfaturi utile și interesante pentru proprietarii de animale.