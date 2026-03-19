Controverse după cea mai celebră cursă de sănii trase de câini din Alaska

Apar noi controverse despre bunăstarea animalelor, după cea mai celebră cursă de sănii trase de câini din Alaska. Victoria lui Jessie Holmes în celebra cursă Iditarod Trail Sled Dog Race a fost umbrită de un nou val de critici privind tratamentul câinilor implicați în competiție.

Holmes a câștigat pentru al doilea an consecutiv cursa extremă, considerată una dintre cele mai dure din lume, fiind vorba despre traversarea a aproximativ 1.000 de mile prin Alaska. În ciuda acestei victorii, ediția din acest an a fost marcată de moartea unui câine în timpul competiției — incident care a reaprins dezbaterea globală legată de siguranța animalelor.

Organizațiile pentru protecția animalelor susțin că astfel de tragedii fac parte dintr-un trecut mai amplu. De-a lungul anilor, zeci de câini au murit în timpul sau imediat după participarea la cursă. Din această cauză, activiștii cer interzicerea definitivă a evenimentului, potrivit Daily Mail.

„Nu mai este vorba despre tradiție, ci despre suferință inutilă”, au transmis reprezentanți ai organizațiilor de protecție a animalelor, criticând condițiile extreme în care sunt forțați să concureze câinii.

Criticii atrag atenția că animalele sunt supuse unor eforturi intense, alergând sute de kilometri în frig extrem, uneori cu răni, epuizare sau afecțiuni medicale care pot trece neobservate în timpul cursei.

Pe de altă parte, organizatorii și susținătorii competiției resping acuzațiile, susținând că Iditarod respectă standarde stricte de siguranță și că relația dintre musheri și câinii lor este una bazată pe grijă și respect.

„Acești câini sunt sportivi de elită și sunt îngrijiți la cel mai înalt nivel”, afirmă susținătorii cursei, care consideră evenimentul o parte importantă a culturii din Alaska.

În ciuda acestor argumente, presiunea publică crește de la an la an, iar apelurile pentru anularea cursei devin tot mai puternice.

Citește și: