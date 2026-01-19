Un număr impresionant de ONG-uri pentru protecția animalelor și cetățeni activi au adresat recent o scrisoare deschisă domnului Mircea Abrudean, președintele Senatului României, cerând clarificări privind modul în care au fost gestionate opiniile transmise de cetățeni în cadrul dezbaterii publice pentru trei inițiative legislative: B668/2025, B669/2025 și B670/2025.

Contextul situației

Până la data de 9 ianuarie 2026, aceste inițiative legislative au fost supuse dezbaterii publice pe site-ul oficial al Senatului. În acest interval, sute – posibil chiar mii – de cetățeni au trimis opinii, observații și sugestii folosind canalele puse la dispoziție de instituție. Toate mesajele au fost trimise cu confirmare de primire, fără limbaj jignitor și au fost formulate clar și argumentat.

Cu toate acestea, o parte semnificativă a opiniilor nu a fost publicată pe site-ul Senatului, fără nicio explicație oficială sau comunicarea criteriilor de selecție. ONG-urile semnatare consideră că acest lucru ridică semne de întrebare serioase privind transparența decizională și respectarea dreptului cetățenilor la liberă exprimare.

Ce solicită ONG-urile pentru animale

Scrisoarea deschisă include câteva solicitări clare:

Publicarea integrală a tuturor opiniilor transmise în perioada dezbaterii publice pentru fiecare dintre cele trei inițiative legislative.

Comunicarea oficială a numărului total de opinii primite, indiferent dacă acestea au fost publicate sau nu, defalcat pentru fiecare inițiativă.

Clarificarea criteriilor și procedurilor folosite pentru publicarea sau nepublicarea opiniilor cetățenilor.

ONG-urile subliniază că perioada dezbaterii publice a inclus mai multe sărbători nelucrătoare – Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ion – ceea ce a limitat participarea activă a cetățenilor.

Importanța transparenței și dialogului civic

Potrivit semnatarilor, modul în care au fost gestionate opiniile ridică îngrijorări privind profesionalismul și dialogul real cu societatea civilă. Într-un stat democratic, participarea civică nu este opțională, iar opiniile cetățenilor nu pot fi tratate selectiv sau arbitrar.

ONG-urile implicate

Printre organizațiile care au semnat scrisoarea se numără:

Asociația Dreptate pentru Animale

Save Our Paws Iași

Save&Smile

Duna Animal Park

ECHO 4 Animals

Prieteni Fără Grai , și multe altele

În total, peste 50 de organizații și numeroși cetățeni s-au unit pentru a solicita Senatului să respecte principiile de transparență, dialog civic și consultare publică.