Campania de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân din Gorj va începe în doar câteva zile, însă localnicii din Săcelu sunt încă reticenți privind această procedură. În același timp, numărul câinilor fără stăpân este în continuă creștere.

Controverse înainte de campania de sterilizare gratuită din Gorj

O nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân începe pe 16 martie în județul Gorj. Inițiativa își propune să reducă abandonul și înmulțirea necontrolată a câinilor din gospodării. Prima acțiune va avea loc în comuna Săcelu, astfel că autoritățile s-au deplasat pentru a informa oamenii despre procedură și beneficiile sale. Discuțiile însă au scos la iveală o problemă importantă. Mulți proprietari de câini nu știu că legea obligă la sterilizarea și microciparea animalelor. Mai mult, în unele cazuri, câinii sunt ținuți pentru a face pui, aceștia fiind ulterior vânduți.

Pe lângă lipsa de informare cu privire la obligațiile legale, mulți localnici se tem pentru sănătatea animalelor și chiar cred că intervenția nu este necesară.

„Mi-e frică să nu pățească ceva, nu de altceva”, a spus un localnic, explicând de ce ezită să își ducă animalul la sterilizare. Altcineva spune că până acum nu era obligatoriu: „O să vorbesc și eu cu ai mei. Păi nu știu, că până acum nu era. Carnet și alea am avut la el și cip am avut la el”, potrivit stirileprotv.ro.

Problema câinilor fără stăpân, în creștere

Campaniile de sterilizare vor continua în mai multe localități din județul Gorj, iar organizatorii speră că, pe măsură ce oamenii vor primi mai multe informații despre procedură, numărul celor care își sterilizează câinii va crește. Totuși, cine refuză oferta autorităților riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

„Vom face o listă cu cei care refuză, motivele pe care le invocă, de exemplu, am avut pe cineva care ne-a spus că nu vrea să sterilizeze câinii pentru că îi folosește pentru înmulțire ca să îi vândă, lucru care nu e normal, după ce terminăm campania, dacă refuză și a doua oară, facem adresă la Poliția Animalelor pentru a fi amendați sau avertisment în prima fază”, afirmă Luis Popa, șeful Serviciului Protecția Animalelor Gorj.

Autoritățile consideră că informarea proprietarilor și accesul la sterilizări gratuite reprezintă pași esențiali pentru reducerea numărului de câini abandonați și pentru gestionarea responsabilă a animalelor de companie din comunități, în special cele din mediul rural.

