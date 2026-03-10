Autoritățile din domeniul protecției animalelor au demarat recensământul câinilor într-o comună din Gorj. În plus, se discută cu proprietarii despre obligația sterilizării animalelor din gospodării. Până la acest moment, aproape 100 de persoane s-au înscris deja pentru procedură.

Recensământul câinilor într-o comună din Gorj

Potrivit unei postări a Protecției Animalelor CJ Ilfov, Serviciul pentru Protecția Animalelor aflate în Pericol din cadrul Consiliului Județean Gorj a mers pe teren în toate satele din comuna Săcelu, alături de reprezentanții primăriei.

Echipele comune fac atât recensământul câinilor, cât și o campanie de conștientizare despre obligația sterilizării animalelor. Procedurile vor fi demarate în data de 16 martie, fiind pusă la dispoziție o clinică mobilă pentru aceste intervenții.

„În doar două zile de mers pe teren, în două sate din comună, aproximativ 85 de persoane s-au înscris deja pentru această campanie. Interesul este mare și arată că tot mai mulți proprietari înțeleg importanța sterilizării.

Organizatorii vor asigura transportul animalelor de la poarta gospodarilor până la clinica mobilă și înapoi, astfel încât oamenii să poată participa ușor la această acțiune. Campania este organizată de Happy Vet, Happy Paws și Serviciul pentru Protecția Animalelor aflate în Pericol din cadrul Consiliului Județean Gorj, cu sprijinul medicului veterinar Radu Hotoboc”, se arată în postarea de pe Facebook a instituției.

