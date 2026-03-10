Un locuitor dintr-un oraș din Canada lansează acuzații față de autorități, despre care spune că au creat „o lume neprietenoasă pentru câini”. Bărbatul a transmis inclusiv o scrisoare deschisă presei locale pentru a face apel la schimbările politicilor locale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Autoritățile unui oraș din Canada, acuzate că au creat „o lume neprietenoasă pentru câini”

Un locuitor din Saanich, regiune din provincia britanică Columbia Britanică (Canada), a publicat o scrisoare deschisă prin care critică dur politicile actualei administrații locale. El acuză că s-a creat un mediu neprietenos pentru câini și oamenii care îi iubesc.

pe numele său Jan Dawson, autorul scrisorii a reacționat la o discuție recentă din presa locală despre responsabilitatea legată de deținerea unui animal de companie, susținând că acest ideal ar fi mult mai ușor de atins dacă societatea ar avea comunități care sprijină cu adevărat bunăstarea animalelor, potrivit Victoria News.

El argumentează criticile spunând că, în timp ce în unele părți ale Europei câinii sunt bineveniți în mijloacele de transport public sau în restaurante, în Saanich regulile impuse fac viața câinilor și a proprietarilor mai dificilă.

Restricții pentru câini și stăpânii lor

Una estre obligația de a ține câinii în lese de aproximativ 1,8 metri, lucru ce, în opinia lui Dawson, limitează capacitatea animalelor de a explora mediul înconjurător.

„Când câinii sunt privați de capacitatea de a adulmeca și de a explora liber, ei sunt predispuși la probleme de comportament. Într‑un Saanich prietenos cu câinii, spațiul din parcuri ar putea fi pus la dispoziția unor antrenori pentru exerciții de dresaj sau s‑ar putea permite câinilor în autobuze. Din păcate, tot ce văd la acest consiliu este o ostilitate față de câini, contrar ideii de prietenie”, scrie autorul, considerând că aceste restricții contribuie la crearea unei lumi nefavorabile pentru câini.

Această temă se află pe masa administrației locale din Saanich, însă nu sunt semne care arată că s-ar putea realiza schimbări notabile care să contribuie la bunăstarea animalelor.

Citește și: