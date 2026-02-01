Costurile tot mai mari ale serviciilor veterinare au ajuns în atenția autorităților din Marea Britanie. Guvernul britanic a anunțat un set de reforme ample menite să aducă mai multă transparență în prețurile practicate de clinicile veterinare și, pe termen lung, să reducă povara financiară pentru proprietarii de animale de companie.

Este vorba despre cea mai mare reformă a sectorului veterinar din ultimii 60 de ani, potrivit autorităților.

De ce sunt necesare aceste reforme în domeniul veterinar

Decizia vine după o investigație realizată de Competition and Markets Authority (CMA), autoritatea britanică pentru concurență, care a descoperit că problemele din sectorul veterinar ar putea costa gospodăriile din Regatul Unit cel puțin 1 miliard de lire sterline în următorii cinci ani, notează The Guardian.

Potrivit CMA:

Aproximativ 60% dintre gospodăriile din UK (circa 17 milioane) dețin un animal de companie

Cheltuielile pentru servicii veterinare și conexe au ajuns la 6,3 miliarde de lire sterline în 2024

Tarifele veterinare au crescut aproape de două ori mai repede decât rata inflației

Cât plătesc, în medie, proprietarii de animale

În medie, o familie cu animal de companie cheltuiește peste 365 de lire sterline pe an pentru îngrijire veterinară. Însă, în multe cazuri, costurile pot fi mult mai mari.

De exemplu, o intervenție chirurgicală frecventă la câini – operația pentru ruptura ligamentului încrucișat – poate ajunge la 5.000 de lire sterline sau chiar mai mult, o sumă greu de suportat pentru mulți proprietari.

Ce schimbări propune guvernul britanic

Ministerul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra) a anunțat o serie de măsuri care vor fi supuse consultării publice. Printre cele mai importante se numără:

Afișarea clară a prețurilor la veterinar

Clinicile veterinare vor fi obligate să publice liste de prețuri pentru cele mai comune tratamente, astfel încât proprietarii să știe din timp la ce costuri să se aștepte.

„Cunoașterea prețurilor-cheie dinainte îi ajută pe proprietari să facă alegeri mai bune pentru animalele lor”, au transmis reprezentanții Defra.

Transparență privind opțiunile de tratament

Medicii veterinari vor trebui să prezinte toate opțiunile disponibile, inclusiv alternativele mai accesibile, nu doar varianta cea mai scumpă.

Cine deține clinica veterinară?

Un alt aspect important: clinicile vor fi obligate să dezvăluie cine le deține, astfel încât clienții să știe dacă merg la o unitate independentă sau la una care face parte dintr-un lanț mare.

Autoritățile consideră că această măsură va stimula concurența și va contribui la scăderea prețurilor în timp.

Licențe obligatorii și un sistem mai clar de reclamații

Conform noilor propuneri:

Fiecare cabinet veterinar va avea nevoie de o licență oficială de funcționare , similară celor pentru cabinetele medicale sau centrele de îngrijire

Va fi creat un mecanism mai simplu și mai eficient pentru depunerea reclamațiilor de către proprietarii de animale

Vor exista reguli mai stricte și pentru afacerile veterinare , nu doar pentru medicii individuali

De asemenea, se discută actualizarea procedurilor de înregistrare profesională și a regulilor privind „aptitudinea de practică” a medicilor veterinari.

Propunerile CMA: plafonări și comparații de prețuri

În raportul său preliminar publicat în octombrie, CMA a propus și măsuri concrete, precum:

Plafonarea costului eliberării unei rețete veterinare la maximum 16 lire sterline

Oferirea de devize scrise pentru tratamentele care depășesc 500 de lire

Detalii clare privind costurile abonamentelor sau planurilor de îngrijire pentru animale

Crearea unui site de comparare a prețurilor serviciilor veterinare

Martin Coleman, președintele grupului de investigație CMA, a declarat că regulile actuale „nu mai sunt potrivite scopului pentru care au fost create”.

Ce urmează pentru proprietarii de animale din UK

Raportul final al CMA este așteptat în februarie sau martie, iar guvernul pare hotărât să acționeze rapid. Unele măsuri vor necesita actualizarea Veterinary Surgeons Act din 1966, atunci când va exista timp parlamentar disponibil.

Autoritățile susțin că prețurile mai clare și posibilitatea de a compara ofertele vor ajuta familiile să economisească bani și să ia decizii informate pentru sănătatea animalelor lor.