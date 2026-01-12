Cum se pregătește MAI, alături de animalele din dotare, de Ziua lui Mihai Eminescu: „Mândră de ceea ce văd!” (VIDEO)

Pe 15 ianuarie se împlinesc 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, iar în acest context, MAI și animalele din dotare se pregătesc în consecință. Deși vremea este dură pentru necuvântătoare, acestea se bucură aproape la fel de mult ca oamenii de Ziua Culturii Naționale, celebrată în aceeași și cu cea a lui Eminescu.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

MAI și animalele din dotare se pregătesc de ziua lui Mihai Eminescu

În fiecare an, pe data de 15 ianuarie, Ministerul Afacerilor Interne participă la evenimentele dedicate zilei lui Mihai Eminescu prin onoruri militare și depuneri de coroane la mormântul poetului din Cimitirul Bellu. De asemenea, au loc și evenimente culturale în cadrul instituțiilor sale, MAI promovând astfel Ziua Culturii Naționale, care coincide ca dată cu cea a nașterii marelui poet.

Pentru a celebra apropierea acestei zile, Ministerul Afacerilor Interne a făcut mai multe postări pe pagina oficială de Facebook în care a citat scurte versuri din operele lui Eminescu. Alături de acestea, MAI a postat și imagini cu animalele din dotarea instituției care au grijă de siguranța și bunăstarea cetățenilor.

Una dintre acestea anunță apropierea ultimei zile a săptămânii, dedicate familiei și petrecerii timpului în pace și armonie alături de cei dragi. Postarea este însoțită de un scurt videoclip în care unui dintre caii din dotarea Jandarmeriei Române se antrenează alături de stăpânul său în zăpadă.

Polițiștii citează din poetul românilor

„Toate-s vechi și nouă toate”, este versul ce însoțește postarea, alături de următorul mesaj: „Duminica ne aduce mai aproape de ceea ce contează cu adevărat: timpul petrecut cu cei dragi 👨‍👩‍👧‍👦, gesturile simple 🤍 și bucuria de a fi împreună ✨”.

Următorul mesaj citează din poezia Glossă prin versul „Ce e val, ca valul trece”. Este adăugată și o notă a instituției, ce face apel la buna credință a românilor: „La început de săptămână, rămân importante responsabilitatea ⚖️, echilibrul 🧭 și mersul înainte 🚶‍♂️, indiferent de provocări”. Și această postare este însoțită de o fotografie a unui câine din dotarea MAI.

Ambele postări au adunat sute de aprecieri, comentarii, dar și distribuiri de la oameni care apreciază activitatea oamenilor legii din structurile Ministerului Afacerilor Interne și continuă să aibă încredere în aceștia, indiferent de vreme și de vremuri. De asemenea, și animalele au primit numai cuvinte de laudă.

„Mândră de ceea ce văd, felicitări!”, „Felicitări, să fiți sănătoși și norocoși!”, „Voi sunteți cei care ne apărați, vegheați la pacea și liniștea noastră, o săptămână fără fapte rele”, „Deștepți și frumoși. Să fie sănătos!”, sunt doar câteva dintre comentariile de la cele două postări ale Ministerului.

Citește și: