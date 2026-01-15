Populația de animale de companie din regiunea Asia-Pacific (APAC) se așteaptă să înregistreze creșteri record în 2025 comparativ cu anul anterior. Datele furnizate de c, accesate de GlobalPETS, arată care piețe sunt în expansiune și care se confruntă cu scăderi.

Țările cu cea mai rapidă creștere a populației de animale de companie

Indonezia – liderul creșterii

Indonezia conduce topul creșterii populației de animale de companie în 2025, cu un ritm estimat de 7,7%, ajungând la 38,3 milioane de animale față de 35,6 milioane în 2024.

India – o creștere constantă

India urmează cu o creștere de 6,5%, prognozându-se 39 milioane de animale de companie în 2025, comparativ cu 36,7 milioane în 2024.

Vietnam – o piață în expansiune

Vietnam înregistrează un avans de 4,2%, ajungând la 32,7 milioane de animale în 2025, față de 31,4 milioane anul trecut.

Filipine – cea mai mare populație de câini după China

Filipine se așteaptă la o creștere de 3,3%, ajungând la 68,1 milioane de animale de companie, de la 66 milioane în 2024. În afară de China, Filipinele au cea mai mare populație de câini din regiune.

Creștere marginală în Thailanda, Taiwan și Noua Zeelandă

Thailanda: +2,5%, la 20,8 milioane de animale

Taiwan: +2,3%, la 11,3 milioane de animale

Noua Zeelandă: +1,2%, la 4,9 milioane de animale

Previziuni pentru 2026

Pentru 2026, Euromonitor estimează o creștere mai lentă în majoritatea țărilor, cu excepția Noii Zeelande:

Indonesia: +7,6%, 41,2 milioane de animale

India: +6,2%, 41,5 milioane de animale

Vietnam: +3,8%, 33,9 milioane de animale

Filipine: +2,4%, peste 70 milioane de animale

Thailanda: +2,4%, 21,3 milioane de animale

Taiwan: +1,9%, 11,6 milioane de animale

Particularități regionale

China – cea mai mare populație de animale

China, care deține cea mai mare populație de animale de companie din regiune, se estimează că va ajunge la 429 milioane de animale în 2025, marcând o scădere de 0,1% față de 2024. Totuși, se preconizează o revenire în 2026, depășind 430 milioane de animale.

Malaezia – scăderi consecutive

Malaezia se confruntă cu scăderi, atât în 2025 (-0,7%), cât și în 2026 (-0,8%). Populația de animale de companie a scăzut de la 5,34 milioane în 2024, la 5,3 milioane în 2025 și se estimează 5,2 milioane în 2026.

Concluzie

Regiunea Asia-Pacific continuă să fie una din cele mai dinamice piețe pentru animalele de companie, cu creșteri rapide în țări precum Indonezia și India, dar și cu provocări în China și Malaezia. Pentru iubitorii de animale și pentru industria pet, aceste tendințe oferă perspective clare despre unde populația de câini și pisici se extinde și unde cererea ar putea stagna.