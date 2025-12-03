Cox, câinele poliţist care îi ajută pe elevi să se ferească de droguri. Ciobănescul german antrenat la Sibiu patrulează cu poliţiştii pentru a ţine sub control tentaţiile periculoase din apropierea școlilor

Poliţiştii de la Biroul Siguranţă Şcolară din Vâlcea au, de mai bine de o lună, ca ajutor în activităţile preventive pe care le organizează în şcoli şi în jurul acestora şi un câine, al cărui nume este Cox, transmite Agerpres.

Câinele Cox lucrează la Biroul Siguranţă Şcolară din Vâlcea

Câinele poliţist de la Vâlcea are un an şi jumătate şi este un ciobănesc german pregătit special să depisteze drogurile. Pregătirea a făcut-o la Centrul Chinologic de la Sibiu, iar de un an face echipă cu un poliţist specializat în misiuni canine de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.

“A urmat cursul de patru luni de la Sibiu şi este folosit la căutare în clădiri, autoturisme, bagaje, colete şi unde mai este nevoie. Am fost deja la diverse misiuni în care a depistat câteva substanţe. În momentul în care depistează şi miroase substanţele se aşează şi rămâne acolo până îi dăm noi semnalul că a încheiat misiunea. Este un câine specializat pe metamfetamină, cocaină. heroină, haşiş şi iarbă”, susține colegul său de echipă.

Care este rolul patrupedului

Din noiembrie, câinele Cox participă şi la activităţile desfăşurate de poliţişti pe linia asigurării siguranţei în şcoli şi nu doar de spectacol, ci şi pentru a le reaminti elevilor că legea nu glumeşte, iar cine o încalcă plăteşte.

“Am avut organizate acţiuni cu angrenarea echipajului canin din luna noiembrie 2025. Genul acesta de activităţi se va derula la toate unităţile de învăţământ de tip liceal şi gimnazial din cele două municipii ale judeţului Vâlcea, respectiv Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani. Utilizarea echipajului canin va fi pentru zona adiacentă unităţilor de învăţământ, angrenat în patrulările pedestre pe care le vom efectua în zona unităţilor de învăţământ”, declarat şefa Biroului Siguranţă Şcolară Vâlcea, subcomisar Maria Lungoci.

Câinele polițist are grijă de siguranța elevilor

Miercuri, 3 decembrie, Cox a fost prezent alături de 23 de poliţişti din mai multe structuri – siguranţă şcolară, ordine publică, rutieră, investigaţii criminale, economică şi prevenire – şi jandarmi pentru a face verificări în jurul a două şcoli din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea – Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” şi Colegiul “Alexandru Lahovari”.

În cele trei ore cât au stat în zonă, oamenii legii au discutat direct cu elevii despre violenţă, absenteism şi consumul de droguri, dar au verificat şi localurile din apropiere şi traficul, aplicând şi câteva sancţiuni pentru neregulile descoperite.

“În colaborare cu unităţile de învăţământ, au fost desfăşurate şase activităţi preventive, la care au participat aproximativ 180 de elevi. Discuţiile au vizat prevenirea consumului de tutun, combaterea violenţei, bullyingului şi cyberbullyingului, precum şi aspecte legate de prevenirea consumului de droguri. În cadrul acţiunii, au fost legitimate 31 de persoane şi au fost identificaţi 11 elevi care absentau de la cursuri.

De asemenea, s-au luat măsuri pentru fluidizarea traficului rutier în zonele aglomerate, contribuind la creşterea siguranţei participanţilor la trafic. Pentru abaterile constatate, poliţiştii au aplicat trei sancţiuni contravenţionale conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Poliţiştii vâlceni au precizat că astfel de activităţi preventive în şcoli vor avea loc şi în perioada următoare.