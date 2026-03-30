BUSINESS

Creștere solidă pentru industria hranei de animale în SUA: Tendințe și statistici 2025–2026

Claudiu Surmei 30 martie 0 comentarii
O pisică albă mănâncă pește crud din mâna unei persoane Sursa foto: Unsplash / Piotr Musioł

Industria hranei pentru animale de companie din Statele Unite revine pe creștere reală, potrivit lui Pete Scott, președintele și CEO-ul American Pet Products Association, prezent la Global Pet Expo din Orlando, Florida, pe 25 martie 2025.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

„În ultimii ani, creșterea a fost în mare parte inflaționistă. Acum revenim la o creștere reală”, a declarat Scott.

Cheltuielile din industria pet food au ajuns la 158 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 3,7% față de 2024. Proiecțiile indică 165 miliarde de dolari în 2026, cu o creștere anuală estimată de 4,4%, dintre care 2% provin din inflație.

„Vedem o creștere moderată, dar stabilă, ceea ce arată că industria rămâne sănătoasă”, a adăugat Ingrid Chu, vicepreședinte pentru cercetare la APPA, potrivit Pet Food Indusrty.

Industria devine tot mai complexă

„Modelul simplu producător – magazin fizic nu mai funcționează. Avem mai multe vânzări directe către consumator, e-commerce și live shopping. Ecosistemul omnichannel este puternic și diversificat”, explică Scott.

Animalele rămân membri esențiali ai familiei, iar proprietarii își ajustează bugetele pentru a le întreține. Aproximativ jumătate dintre proprietari nu au redus cheltuielile, deși 22% au făcut-o în 2025, față de 12% în 2024. Generațiile Gen Z și Millennials nu au redus proprietatea animalelor, iar cheltuielile se concentrează mai mult pe produse esențiale decât pe achiziții discreționare.

Câini și pisici în creștere

Deținerea câinilor a urcat de la 51% în 2024 la 53% în 2025, adică 71 de milioane de gospodării, majoritatea din rândul Gen Z, Millennials și Gen X. Cheltuielile se îndreaptă către produse cu valoare mai mare, menținând industria puternică.

Deținerea pisicilor a crescut cu 5%, ajungând la 39% din gospodării, adică 53 de milioane. Creșterea este susținută tot de tinerii proprietari, iar produsele rămân cea mai mare categorie de cheltuieli.

Pentru 2026, se estimează o creștere moderată și constantă, cu influența canalelor de cumpărare diversificate și a comportamentului consumatorilor orientat spre valoare, modelând strategiile industriei.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Unsplash / Piotr Musioł

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *