Industria hranei pentru animale de companie din Statele Unite revine pe creștere reală, potrivit lui Pete Scott, președintele și CEO-ul American Pet Products Association, prezent la Global Pet Expo din Orlando, Florida, pe 25 martie 2025.

„În ultimii ani, creșterea a fost în mare parte inflaționistă. Acum revenim la o creștere reală”, a declarat Scott.

Cheltuielile din industria pet food au ajuns la 158 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 3,7% față de 2024. Proiecțiile indică 165 miliarde de dolari în 2026, cu o creștere anuală estimată de 4,4%, dintre care 2% provin din inflație.

„Vedem o creștere moderată, dar stabilă, ceea ce arată că industria rămâne sănătoasă”, a adăugat Ingrid Chu, vicepreședinte pentru cercetare la APPA, potrivit Pet Food Indusrty.

Industria devine tot mai complexă

„Modelul simplu producător – magazin fizic nu mai funcționează. Avem mai multe vânzări directe către consumator, e-commerce și live shopping. Ecosistemul omnichannel este puternic și diversificat”, explică Scott.

Animalele rămân membri esențiali ai familiei, iar proprietarii își ajustează bugetele pentru a le întreține. Aproximativ jumătate dintre proprietari nu au redus cheltuielile, deși 22% au făcut-o în 2025, față de 12% în 2024. Generațiile Gen Z și Millennials nu au redus proprietatea animalelor, iar cheltuielile se concentrează mai mult pe produse esențiale decât pe achiziții discreționare.

Câini și pisici în creștere

Deținerea câinilor a urcat de la 51% în 2024 la 53% în 2025, adică 71 de milioane de gospodării, majoritatea din rândul Gen Z, Millennials și Gen X. Cheltuielile se îndreaptă către produse cu valoare mai mare, menținând industria puternică.

Deținerea pisicilor a crescut cu 5%, ajungând la 39% din gospodării, adică 53 de milioane. Creșterea este susținută tot de tinerii proprietari, iar produsele rămân cea mai mare categorie de cheltuieli.

Pentru 2026, se estimează o creștere moderată și constantă, cu influența canalelor de cumpărare diversificate și a comportamentului consumatorilor orientat spre valoare, modelând strategiile industriei.