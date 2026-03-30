Achizițiile online de hrană și produse pentru animale continuă să crească, dar comportamentul cumpărătorilor diferă după locație și vârstă. Acesta nu se aliniază neapărat cu tendințele generale ale comerțului online.

Creșterea globală a comerțului online pentru animale

Cheltuielile pentru hrană și îngrijirea animalelor au crescut semnificativ în perioada pandemiei și nu au mai scăzut. Retailerii online dețin acum 50,6% din piața globală de hrană pentru animale, potrivit Future Market Insights (FMI). Această evoluție se datorează accesului facil la formule premium, vizibilității sortimentului și comportamentului de reumplere automată.

În Statele Unite, 39% din vânzările de hrană pentru animale se fac online. Dacă includem cumpărătorii „omnichannel” (magazin fizic + online), procentul urcă la 44,8% dintre cumpărători și 64,2% din valoarea vânzărilor, conform NielsenIQ (NIQ) din martie 2025, notează Pet Food Industry.

Diferențe după vârstă și geografie

Statele Unite au unul dintre cele mai îmbătrânite profiluri de cheltuieli digitale din lume. Consumatorii peste 45 de ani reprezintă 50% din valoarea totală a achizițiilor online, iar singura grupă de vârstă în creștere până în 2035 este segmentul 65+, de la 19% la 23%. Până în 2035, persoanele peste 45 de ani vor face 54% din tranzacțiile digitale.

Situația este similară în Japonia, Italia, Coreea de Sud, Germania, Franța, Olanda, Canada și Marea Britanie. În țările în dezvoltare din Africa, Asia și Orientul Mijlociu, profilul cumpărăturilor online este complet diferit.

Abonamente și vânzări directe către consumator (DTC)

Cheltuielile pentru produse DTC și abonamente în SUA diferă după generații:

Boomers : 18% cumpără produse DTC; 29% folosesc autoship/abonamente.

Generația X : 34% cumpără DTC; 46% folosesc autoship/abonamente.

Millennials : 58% cumpără DTC; 61% folosesc autoship/abonamente.

Generația Z : 69% cumpără DTC; 67% folosesc autoship/abonamente.

În total, 41% dintre proprietarii de animale folosesc DTC, iar hrana pentru animale rămâne categoria cea mai populară, cu 15% dintre vânzări.

Impactul abonamentelor

Vânzările online de hrană pentru animale prin abonamente au depășit vânzările fără abonament cu aproximativ 160 milioane USD la începutul lui 2025, ajungând la peste 800 milioane USD. Aceasta arată cât de puternică este tendința de fidelizare prin servicii automate.