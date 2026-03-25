Omega 3 vegetal, noua inovație pe piața hranei pentru animale

Piața hranei pentru animale face un nou pas spre sustenabilitate, odată cu lansarea unui ingredient inovator. Omega 3, obținut din surse vegetale, ar putea reduce dependența de uleiul de pește.

Noua soluție, bazată în principal pe microalge, marchează o schimbare importantă într-un sector în care acizii grași Omega 3 sunt esențiali pentru sănătatea pielii, blănii și articulațiilor animalelor, potrivit petbusinessworld.co.uk.

Până acum, principala sursă de Omega 3 din hrana pentru animale a fost uleiul de pește. Însă această resursă este limitată și afectată de schimbările climatice și de pescuitul excesiv. Noua variantă vegetală, obținută din alge cultivate prin procese sustenabile, oferă aceiași nutrienți esențiali — precum DHA — fără impactul asupra ecosistemelor marine.

Introducerea Omega-3 vegetal vine într-un context în care piața produselor pentru animale este în plină transformare. Tot mai mulți proprietari caută alternative sustenabile și apropiate stilului lor de viață. În paralel, cererea pentru suplimente cu Omega-3 este în continuă creștere, pe măsură ce proprietarii devin tot mai preocupați de sănătatea animalelor lor.

Omega-3 joacă un rol esențial în alimentația animalelor, contribuind la sănătatea pielii și a blănii, reducerea inflamațiilor, susținerea funcțiilor cognitive și articulare. Specialiștii spun că noile surse vegetale pot oferi aceleași beneficii, dar într-un mod mai sustenabil și mai stabil din punct de vedere al aprovizionării.

Lansarea acestui tip de ingredient marchează o schimbare de direcție în industria hranei pentru animale, unde inovația și sustenabilitatea devin tot mai importante.

