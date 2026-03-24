America Latină: O piață uriașă de hrană pentru animale neglijată de industrie

Noi cercetări sugerează că piața hranei pentru animale din America Latină ar putea fi de patru ori mai mare decât indică cifrele citate frecvent.

În mod obișnuit, piața este estimată la aproximativ 10–11 miliarde de dolari. Această valoare apare în multe rapoarte și prezentări și a devenit un reper comun în industrie. Însă ea nu reflectă întreaga realitate a regiunii.

Limita nu este tehnică, ci practică. Puțini jucători investesc timpul și resursele necesare pentru a măsura corect această piață. Ca rezultat, multe estimări se bazează pe date parțiale și presupuneri simplificate.

Creștere constantă, structură complexă

În ultimul deceniu, America Latină a înregistrat o creștere constantă, impulsionată de urbanizare, gospodării mai mici și creșterea interesului pentru „umanizarea” animalelor de companie. Totuși, structura pieței este mult mai complexă decât surprind statisticile obișnuite, notează Pet Food Industry.

Ce se omite în estimări

Majoritatea calculelor se bazează pe date din retailul modern, deși supermarketurile reprezintă doar o parte din piață. O cotă semnificativă a vânzărilor trece prin distribuitori angrosiști, cabinete veterinare, magazine agricole, pet shop-uri și distribuitori independenți.

De asemenea, modul în care se calculează valoarea distorsionează realitatea. Mixul de produse este adesea simplificat excesiv, deși diferențele de preț între segmentul economic și cel premium sunt mari. Confuzia dintre prețurile producătorilor și prețurile finale pentru consumatori amplifică și mai mult eroarea.

Rezultatul: piața este subestimată constant.

Exemple din Mexic și Brazilia

Mexicul arată clar această discrepanță. Unele estimări plasează piața la aproximativ 3,5 miliarde USD, însă o singură mare rețea de retail valorează aproape o treime din această sumă. Dacă se iau în calcul toate canalele, dimensiunea reală este evident mult mai mare.

În ceea ce privește producția, Brazilia se remarcă cu una dintre cele mai mari baze de producție de hrană pentru animale din lume, având companii precum PremieR Pet, Adimax, BRF Pet și Special Dog care operează la scară mare.

Cifra care schimbă perspectiva

Cercetările Triplethree International, bazate pe date primare, modelări ale consumului și capacitate industrială, estimează piața de hrană pentru animale din America Latină la aproximativ 9,75 milioane tone în 2025. La un preț mediu de retail de circa 4,5 USD pe kilogram — care reflectă mixul de categorii, prețurile locale și efectele valutare — rezultă o piață de aproximativ 40 miliarde USD.

O piață încă subestimată

Aceasta nu reprezintă o ajustare minoră, ci o schimbare fundamentală de scară. Pentru companiile care privesc spre America Latină, riscul real nu este supraestimarea oportunității, ci evaluarea regiunii pe baza unor presupuneri incomplete, ceea ce duce la ignorarea adevăratei dimensiuni a pieței.

