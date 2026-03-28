De ce proprietarii de câini și pisici sunt mai predispuși să cumpere produse sustenabile

Claudiu Surmei 28 martie 0 comentarii
Stăpâna unui câine alege un produs de pe raft într-un magazin cu articole pentru animale de companie. Sursa foto: Freepik

Proprietarii de animale de companie acordă o importanță tot mai mare sustenabilității. Ambalajele reciclabile, bunăstarea animalelor și transparența devin factori decisivi în alegerea produselor.

Proprietarii de animale aleg mai des produse eco

Cei care au câini sau pisici sunt mai predispuși decât media să cumpere produse sustenabile:

  • +6% în gospodăriile cu un singur animal
  • până la +28% în cele cu trei sau mai multe animale
  • +15% pentru produse cu responsabilitate socială

Tendința este în creștere, însă oferta rămâne limitată: doar 3%–4% dintre produsele pentru animale de companie au certificări clare de sustenabilitate, notează Pet Food Industry.

Ce contează cel mai mult

Ambalajul este principalul criteriu. Proprietarii preferă:

  • ambalaje reciclabile
  • materiale reciclate
  • mai puțin plastic de unică folosință

Alte aspecte importante:

  • proveniența etică a ingredientelor
  • practici agricole sustenabile
  • bunăstarea animalelor
  • transparența brandurilor

Dintre acestea, bunăstarea animalelor influențează puternic decizia de cumpărare.

Procesul de fabricație contează mai mult decât utilizarea sau eliminarea produsului. Consumatorii preferă branduri care:

  • folosesc energie regenerabilă
  • reduc impactul asupra mediului
  • respectă standarde etice

În același timp, cresc preferințele pentru ambalaje biodegradabile, compostabile sau reutilizabile.

Consumatorii vor dovezi clare

Termeni precum „eco” sau „verde” nu mai sunt suficienți. Proprietarii de animale caută informații concrete și certificări, pe fondul neîncrederii în „greenwashing”.

În prezent, există peste 160 de tipuri de afirmații de mediu doar pe ambalajele hranei pentru animale, ceea ce complică alegerea.

O oportunitate pentru branduri

Sustenabilitatea nu mai este doar o obligație, ci un avantaj competitiv. Brandurile transparente și consecvente au mai multe șanse să câștige încrederea consumatorilor.

Pe termen lung, sustenabilitatea va rămâne un factor cheie în dezvoltarea produselor pentru animale de companie.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

, ,

