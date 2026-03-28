Proprietarii de animale de companie acordă o importanță tot mai mare sustenabilității. Ambalajele reciclabile, bunăstarea animalelor și transparența devin factori decisivi în alegerea produselor.
Proprietarii de animale aleg mai des produse eco
Cei care au câini sau pisici sunt mai predispuși decât media să cumpere produse sustenabile:
- +6% în gospodăriile cu un singur animal
- până la +28% în cele cu trei sau mai multe animale
- +15% pentru produse cu responsabilitate socială
Tendința este în creștere, însă oferta rămâne limitată: doar 3%–4% dintre produsele pentru animale de companie au certificări clare de sustenabilitate, notează Pet Food Industry.
Ce contează cel mai mult
Ambalajul este principalul criteriu. Proprietarii preferă:
- ambalaje reciclabile
- materiale reciclate
- mai puțin plastic de unică folosință
Alte aspecte importante:
- proveniența etică a ingredientelor
- practici agricole sustenabile
- bunăstarea animalelor
- transparența brandurilor
Dintre acestea, bunăstarea animalelor influențează puternic decizia de cumpărare.
Procesul de fabricație contează mai mult decât utilizarea sau eliminarea produsului. Consumatorii preferă branduri care:
- folosesc energie regenerabilă
- reduc impactul asupra mediului
- respectă standarde etice
În același timp, cresc preferințele pentru ambalaje biodegradabile, compostabile sau reutilizabile.
Consumatorii vor dovezi clare
Termeni precum „eco” sau „verde” nu mai sunt suficienți. Proprietarii de animale caută informații concrete și certificări, pe fondul neîncrederii în „greenwashing”.
În prezent, există peste 160 de tipuri de afirmații de mediu doar pe ambalajele hranei pentru animale, ceea ce complică alegerea.
O oportunitate pentru branduri
Sustenabilitatea nu mai este doar o obligație, ci un avantaj competitiv. Brandurile transparente și consecvente au mai multe șanse să câștige încrederea consumatorilor.
Pe termen lung, sustenabilitatea va rămâne un factor cheie în dezvoltarea produselor pentru animale de companie.