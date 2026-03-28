Proprietarii de animale de companie acordă o importanță tot mai mare sustenabilității. Ambalajele reciclabile, bunăstarea animalelor și transparența devin factori decisivi în alegerea produselor.

Proprietarii de animale aleg mai des produse eco

Cei care au câini sau pisici sunt mai predispuși decât media să cumpere produse sustenabile:

+6% în gospodăriile cu un singur animal

până la +28% în cele cu trei sau mai multe animale

+15% pentru produse cu responsabilitate socială

Tendința este în creștere, însă oferta rămâne limitată: doar 3%–4% dintre produsele pentru animale de companie au certificări clare de sustenabilitate, notează Pet Food Industry.

Ce contează cel mai mult

Ambalajul este principalul criteriu. Proprietarii preferă:

ambalaje reciclabile

materiale reciclate

mai puțin plastic de unică folosință

Alte aspecte importante:

proveniența etică a ingredientelor

practici agricole sustenabile

bunăstarea animalelor

transparența brandurilor

Dintre acestea, bunăstarea animalelor influențează puternic decizia de cumpărare.

Procesul de fabricație contează mai mult decât utilizarea sau eliminarea produsului. Consumatorii preferă branduri care:

folosesc energie regenerabilă

reduc impactul asupra mediului

respectă standarde etice

În același timp, cresc preferințele pentru ambalaje biodegradabile, compostabile sau reutilizabile.

Consumatorii vor dovezi clare

Termeni precum „eco” sau „verde” nu mai sunt suficienți. Proprietarii de animale caută informații concrete și certificări, pe fondul neîncrederii în „greenwashing”.

În prezent, există peste 160 de tipuri de afirmații de mediu doar pe ambalajele hranei pentru animale, ceea ce complică alegerea.

O oportunitate pentru branduri

Sustenabilitatea nu mai este doar o obligație, ci un avantaj competitiv. Brandurile transparente și consecvente au mai multe șanse să câștige încrederea consumatorilor.

Pe termen lung, sustenabilitatea va rămâne un factor cheie în dezvoltarea produselor pentru animale de companie.