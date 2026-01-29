China se confruntă cu o schimbare profundă de mentalitate: tot mai puțini copii, tot mai multe animale de companie. În timp ce autoritățile încearcă să crească natalitatea, tinerii aleg din ce în ce mai des să devină „părinți” pentru câini, pisici și alte animale, în loc să aducă pe lume copii.

Fenomenul nu este unic Chinei, dar amploarea pe care a luat-o aici ridică semne de întrebare legate de viitorul demografic al celei de-a doua cele mai populate țări din lume.

Tinerii din China spun „nu” copiilor, dar „da” animalelor de companie

La fel ca în Statele Unite și în alte țări dezvoltate, tinerii chinezi aleg un alt tip de familie. O familie cu blană, nu cu scutece.

„Mulți oameni nu mai vor să se căsătorească acum”, spune Guo Xinyi, 28 de ani, stăpâna unui pudel și a două pisici. „Animalele îți aduc fericire, pe când creșterea unui copil este extrem de obositoare.”

Pentru mulți, animalele de companie oferă afecțiune, stabilitate emoțională și un sentiment de responsabilitate, fără presiunea enormă care vine odată cu a fi părinte, notează NBC news.

Costul vieții și presiunea socială

Unul dintre principalele motive pentru care tinerii evită să aibă copii este factorul economic. China traversează o perioadă de creștere economică mai lentă, iar costurile vieții – de la locuințe la educație – sunt tot mai greu de suportat.

În plus, societatea este extrem de competitivă, iar părinții se tem de viitorul copiilor lor.

„Oamenii se gândesc la ce vor înfrunta copiii lor la școală și pe piața muncii”, explică Yuying Tong, profesor de sociologie la Universitatea Chineză din Hong Kong. „În schimb, animalele de companie nu au nevoie de educație sau performanță. Le oferi strictul necesar și dragoste. Nu există competiție pentru ele.”

Criza demografică din China, tot mai adâncă

Această tendință îi îngrijorează pe oficialii chinezi. Datele guvernamentale arată că populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv, iar numărul nașterilor a ajuns la un minim istoric.

Deși politica copilului unic a fost eliminată în urmă cu 10 ani, iar din 2021 cuplurile pot avea până la trei copii, măsurile nu au avut efectul dorit. Numărul nașterilor s-a înjumătățit față de acum un deceniu, iar rata căsătoriilor a scăzut dramatic.

Statul încurajează copiii, tinerii aleg animalele

Autoritățile încearcă să stimuleze natalitatea prin:

subvenții pentru îngrijirea copiilor mici,

reduceri de taxe,

concedii de maternitate mai lungi,

măsuri simbolice precum taxarea contraceptivelor.

Cu toate acestea, mulți tineri consideră că a avea un copil este o investiție riscantă, atât pentru ei, cât și pentru viitorul copilului.

În schimb, animalele de companie sunt percepute ca o alegere responsabilă și realistă.

Mai multe animale de companie decât copii mici

Boom-ul animalelor de companie din China este impresionant. Potrivit estimărilor, numărul animalelor de companie îl depășește deja pe cel al copiilor cu vârsta de până la 4 ani.

Până în 2030, se estimează că vor exista aproape de două ori mai multe animale de companie decât copii mici, o inversare totală față de situația din urmă cu doar câțiva ani.

Câinii și pisicile nu mai sunt simple animale, ci membri ai familiei – o mentalitate care, în trecut, era considerată tipic occidentală.

„Ca niște părinți adevărați”

Angela He, proprietara unei săli de arte marțiale din Beijing, spune că oamenii au acum mai multă libertate să își aleagă propriul drum în viață.

Ea își tratează bulldogul, Meiqiu, ca pe un copil: îi gătește mâncare de casă și chiar le cumpără haine asortate. „Suntem ca o familie adevărată”, spune ea.

Câinii, „copiii” cuplurilor fără copii

Gan Yixuan, proprietara unui salon de toaletaj pentru animale, observă zilnic acest fenomen. Mulți dintre clienții ei sunt cupluri fără copii, care își cresc câinele sau pisica exact ca pe un copil.

„Ei își doresc copii, dar presiunea socială și lipsa timpului îi opresc”, explică ea. „Dacă simt că nu pot oferi cea mai bună viață unui copil, preferă să crească un animal.”

Industria animalelor de companie vorbește deja despre „al doilea animal”, similar cu ideea de „al doilea copil”.

„Ca o mamă, dar fără durere”

Pentru Guo, viața cu cele trei animale ale sale este „ca și cum aș fi mamă, dar fără durere”.

Deși recunoaște că nu este mereu ușor, spune că stresul financiar este mult mai mic. Iar animalele nu exclud complet ideea unei familii umane în viitor.

„Oricum, familia mea nu m-ar lăsa să evit căsătoria pentru totdeauna”, spune ea zâmbind.