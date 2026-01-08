Mai multe organizații de salvare a pisicilor din Marea Britanie avertizează că au ajuns la punctul critic, în contextul în care cererile pentru preluarea animalelor abandonate sau fără stăpân cresc de la o lună la alta. Adăposturile sunt pline, iar listele de așteptare devin tot mai lungi.

La Bleakholt Animal Sanctuary din Bury, Greater Manchester, situația este critică. Deși peste 300 de pisici se află pe lista de așteptare, personalul spune că toate spațiile disponibile sunt deja ocupate, notează BBC.

Managerul centrului, Karen Weed, afirmă că este vorba despre cel mai ridicat nivel de solicitări de la înființarea adăpostului, în 1957, și vorbește deschis despre o adevărată criză a pisicilor în nord-vestul Angliei.

De ce au ajuns adăposturile la limită

Potrivit lui Karen Weed, mai mulți factori contribuie la această situație alarmantă:

lipsa sterilizării,

creșterea costului vieții,

tarifele tot mai mari ale cabinetelor veterinare,

o atitudine tot mai „de unică folosință” față de animalele de companie.

„Numărul pisicilor care au nevoie de ajutor îl depășește cu mult pe cel al locurilor disponibile”, spune ea. „Toate centrele de salvare din zonă funcționează la capacitate maximă.”

Pisicile cele mai vulnerabile, prioritare

Bleakholt Animal Sanctuary adăpostește până la 250 de animale, dintre care aproximativ 90 sunt pisici, și deservește nordul zonei Greater Manchester și sudul Lancashire.

Deși în 2025 au reușit să găsească familii pentru peste 500 de pisici, în luna decembrie încă peste 350 se aflau pe lista de așteptare. Prioritate au pisicile aflate în pericol imediat sau care necesită îngrijiri medicale urgente.

„Ajung la noi pisici în condiții îngrozitoare, multe cu probleme care ar fi putut fi prevenite – de la infestări severe cu purici până la boli grave cauzate de lipsa vaccinurilor”, explică Karen Weed.

Tot mai mulți pui nedoriți

Un alt fenomen îngrijorător este creșterea numărului de pui de pisică nedoriți. Numai în 2025, organizația a primit 76 de pui, o consecință directă a lipsei sterilizării.

„Costurile au crescut enorm, atât cele de trai, cât și cele veterinare. Dar vedem și o cultură a abandonului: oamenii își iau animale, apoi nu le mai vor și le alungă sau se mută și le lasă în urmă”, spune managerul adăpostului.

„Anul acesta situația este mai gravă ca niciodată. Suntem, fără exagerare, într-o criză.”

„Vrei să îi ajuți pe toți, dar nu poți”

Lucy Melia, asistent în cadrul catteriei, recunoaște că presiunea emoțională este uriașă. „Este devastator, pentru că vrei să îi ajuți pe toți. Chiar vrei. Dar nu avem altă soluție decât să îi trecem pe lista de așteptare.”

Pentru a face față situației, centrul a lansat Project Purrfect, o campanie de strângere de fonduri menită să permită construirea unor noi spații de cazare și găzduirea a încă 100 de pisici.

O problemă națională

Alte centre de salvare din regiune se confruntă cu probleme similare. Jen Herriot, fondatoarea Avid’s Angels Cat Rescue din Bolton, a fost nevoită să își închidă complet lista de așteptare.

„Este dureros să vezi că, la nivel de țară, am ajuns la acest punct critic”, spune ea. „Dacă ar exista mai mult sprijin pentru proprietari, mai ales în ceea ce privește costurile, multe animale ar putea rămâne în casele lor. Ar fi o adevărată binecuvântare.”

Și RSPCA trage un semnal de alarmă, vorbind despre o adevărată epidemie de abandon și neglijență față de animale, cu cel mai mare număr de cazuri raportate din ultimii șase ani.