Cum a reușit un pui de lup să ofere oamenilor de știință cheia genomului rinocerului lânos și să dezvăluie motivul dispariției rapide a acestei specii legendare

În urmă cu aproximativ 14.000 de ani, un pui de lup de doar câteva săptămâni a mâncat ultima sa masă din carcasa unui rinocer lânos după care a murit în mediul aspru al Siberiei de nord-est, iar oamenii de ştiinţă au reuşit să recupereze genomul rinocerului dintr-o bucată de carne nedigerată şi conservată timp de milenii de permafrost în stomacul puiului de lup, transmite Agerpres.

Ultima masă a unui pui de lup a scos la iveală secretele unei specii dispărute

Descoperirea rămăşiţelor puiului de lup, o femelă, a fost făcută în apropierea localităţii siberiene Tumat. Aceste date genetice oferă informaţii cu privire la soarta rinocerilor lânoşi, o specie de ierbivore masive, bine adaptate la frig, care erau răspândite pe regiuni vaste din nordul Asiei şi Europei.

Cercetătorii au comparat genomul acestui rinocer cu cel al altor doi indivizi din aceeaşi specie care au trăit cu mii de ani mai devreme – acum aproximativ 18.000 şi 49.000 de ani – pentru a examina schimbările genetice de-a lungul timpului. Procedând astfel, au aflat că rinocerul lânos, ca specie, a rămas sănătos din punct de vedere genetic până la sfârşitul erei glaciare, dar apoi specia a suferit un colaps rapid al populaţiei, probabil “pentru că încălzirea climatică a distrus mediul lor preferat de stepă-tundră”.

Descoperire rară în Siberia: rămășițele unui pui de lup, conservate perfect

De exemplu, genomul recent recuperat nu a prezentat nicio dovadă de consangvinizare care să sugereze un declin al populaţiei. Alte cercetări au indicat că rinocerul lânos a dispărut acum aproximativ 14.000 de ani, la doar câteva sute de ani după ce a trăit acest individ.

“Prin această cercetare demonstrăm că este posibil să se recupereze un genom de înaltă calitate din material prost conservat, datând dintr-un moment crucial din istoria vieţii unei specii”, a declarat geneticianul evoluţionist Solveig Gudjonsdottir, autoarea principală a studiului publicat miercuri în revista Genome Biology and Evolution.

“Este o realizare foarte interesantă”, a declarat Love Dalen, genetician evoluţionist şi co-autoare principală a studiului, de la Centrul de Paleogenetică, o colaborare între Universitatea din Stockholm şi Muzeul Suedez de Istorie Naturală.

Rinocerul lânos, al cărui nume de specie este Coelodonta antiquitatis, apare pentru prima dată în registrul fosil acum aproximativ 600.000 de ani. A devenit unul dintre numeroasele mamifere mari care au dispărut la sfârşitul ultimei ere glaciare, alături de specii precum mamuţii lânoşi, tigrii cu dinţi de sabie, mastodonţii şi leneşii gigantici de pământ, toţi confruntându-se cu schimbări de mediu ameninţătoare pe măsură ce clima se încălzea, precum şi cu presiunea vânătorii umane.

O specie sănătoasă genetic, până aproape de dispariție

“Rinocerul lânos era un animal mare, ajungând până la aproximativ 2 metri înălţime şi era acoperit cu o blană groasă şi lungă”, a spus Gudjonsdottir, care a lucrat la studiu în timp ce era student la masterat la Universitatea din Stockholm. “Avea două coarne, o cocoaşă mare pe spate, o constituţie robustă şi picioare relativ scurte. Aceste animale păşteau, hrănindu-se cu iarbă şi vegetaţie joasă, adaptată la medii reci şi uscate”, a adăugat Gudjonsdottir.

Era mult mai mare decât cea mai apropiată rudă vie a sa, rinocerul de Sumatra. Rinocerul nu avea genul de semnătură genomică care ar fi cauzată de consangvinizarea care ar putea apărea odată cu un declin lent al populaţiei, aşa cum s-a observat la ultimii mamuţi lânoşi cunoscuţi care au trăit mii de ani mai târziu.

De ce a dispărut rinocerul lânos

“Principala constatare este că nu vedem nicio schimbare în diversitatea genetică şi în nivelurile de consangvinizare în ultimele zeci de mii de ani care au dus la dispariţia rinocerului lânos”, a spus Dalen. Acest lucru, a adăugat Dalen, sugerează că “indiferent ce a cauzat dispariţia, aceasta a fost rapidă”.

“Întrucât oamenii fuseseră deja prezenţi în regiune cu aproximativ 15.000 de ani înainte de extincţie, fără a provoca un declin al populaţiei, credem că binecunoscuta încălzire climatică de acum aproximativ 14.000 de ani este o explicaţie mai probabilă pentru extincţie”, a spus Dalen.

“Nu putem exclude faptul că oamenii au contribuit la extincţia finală a rinocerului lânos, în special spre sfârşit. Cu toate acestea, există dovezi arheologice limitate pentru vânătoarea pe scară largă sau intensificată”, a spus Gudjonsdottir.

Puii de lup din Tumat, martori ai unei lumi dispărute

Rămăşiţele mumificate natural a două pui de lup gri, fiecare cu vârsta cuprinsă între şapte şi nouă săptămâni, au fost găsite în anii 2010 lângă Tumat, într-o stare excelentă de conservare. Cel cu carne de rinocer în stomac a murit la scurt timp după ce a mâncat acea masă, având în vedere că nu a apucat să digere carnea, au spus cercetătorii.

“Analizele conţinutului stomacului indică faptul că puii consumau încă şi lapte, ceea ce sugerează că mama lor sau de alţi membri ai haitei le-au oferit bucăţile de carne”, a spus Gudjonsdottir. “Lupul adult ar fi putut obţine carnea fie prin necrofagia unei carcase, fie prin vânătoare”, a mai precizat ea.