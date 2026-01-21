Cum facem cunoștință cu un câine? Sfaturi importante pentru o interacțiune om-animal de succes (VIDEO)

Cu toții am încercat măcar o dată să ne împrietenim cu un cățel drăguț, însă știm cu adevărat cum facem corect cunoștință cu un câine? Experții de la Adăpostul Speranța ne explică în ce fel este cel mai bine să avem o interacțiune cu un câine pentru prima oară, astfel încât atât noi să fim în siguranță, cât și animalul să se simtă bine.

Cum facem corect cunoștință cu un câine

Din dorința de a fi prietenoși, mulți oameni se apropie rapid de un câine, însă acest lucru poate fi periculos de ambele părți. În timp ce un câine speriat poate reacționa violent ca să se apere, un om poate fi rănit pentru că nu a știut cum să se poarte cu animalul.

Astfel, este foarte important de știut care sunt pașii pentru o primă întâlnire sigură. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să nu te apropii de câinii fără stăpân și fără lesă. Întreabă proprietarul dacă poți interacționa cu animalul, apoi oprește-te și lasă-te pe vine, lăsând câinele să vină spre tine.

Sfaturi importante pentru o interacțiune sigură

Cei de la Adăpostul Speranța mai explică faptul că cel mai indicat ar fi să eviți contactul vizual cu animalul și să nu te apleci peste el. Dacă el se apropie de tine și te miroase, poți să îl mângâi ușor pe partea laterală a gâtului sau pe piept. În schimb, dacă se retrage, oprește orice interacțiune și oferă-i spațiul necesar.

„Poți folosi regula de 3 secunde: mângâi câinele, oprește-te și numără până la 3. Observă-i reacția: Dacă mai cere afecțiune, poți continua. Dacă se retrage, îi oferi spațiu. Fiecare câine are propria limită, iar respectul pentru această limită este primul pas către o relație bazată pe încredere”, se notează în postarea adăpostului de pe Facebook.

