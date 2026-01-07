Dacă ai deja un papagal, este foarte posibil să-ți mai dorești un companion împănat pentru prietenul tău. Aducerea în familie a altei păsări poate reprezenta o provocare, dar merită efortul, pentru că păsările sunt de obicei ființe sociabile.

În același timp, papagalii își formează o rutină, iar aducerea unei alte păsări poate strica mediul și îl poate stresa, precizează The Spruce Pets.

Pentru a minimaliza efectele negative și pentru a face trecerea la o familie mai numeroasă, urmează etapele pe care ți le descriem!

Pe o perioadă scurtă, ține noua pasăre în carantină

Carantina are două scopuri: protejarea păsării care deja se află în casă de boli contagioase și adaptarea noii păsări la mediu.

În această perioadă care poate fi de 1-2 săptămâni, păsările vor fi conștiente una de prezența celeilalte. Astfel, adaptarea va fi un proces mai lin, unde păsările nu se vor simți amenințate.

Mută păsările mai aproape

După perioada carantinei, mută coliviile în aceeași cameră. La început, este necesară o distanță mai mare între ele. Nu poți ști dinainte cum vor reacționa. Chiar și papagalii care sunt foarte sociabili nu își fac prieteni imediat. Unul dintre ei poate încerca să domine, ceea ce duce la lupte.

Observă-i și vezi cum reacționează fiecare la distanța stabilită de tine. Atunci când devin mai confortabile una cu alte, mută coliviile mai aproape.

Oferă gustări

Atunci când sunt în aceeași cameră, oferă gustări celor două păsări. Aceasta este o asociere care va crea o legătură între cei doi membri ai familiei.

În acest mod, vei vedea și ce gustări preferă noua pasăre. Pot fi diferite de cele ale papagalului pe care deja îl deții.

Interacționează cu ambele păsări

Atunci când cuștile sunt apropiate, joacă-te cu ambele. Prima pasăre poate deveni geloasă, dar în același timp va accepta noul membru în familie.

Oricum, gelozia între animalele de companie este frecventă și în multe cazuri nu are cum să fie eliminată total. Dar este important, mai ales la început, ca acestea să se tolereze. Dacă observi că păsările sunt liniștite, poți chiar să le scoți din colivii. Apoi, lasă legătura dintre ele să crească de la sine.

Încurajează joaca

Odată ce păsările sunt confortabile una cu alta și încep să se apropie, oferă-le jucării. Joaca este cea mai bună activitate pentru întărirea relațiilor. Oferă și gustări pentru a crea un mediu cât mai distractiv și stimulant pentru cei doi membri ai familiei.

Sfaturi de final

Dacă observi că cel puțin una dintre cele două păsări devine neliniștită, fă un pas înapoi. Nu forța progresul și nu te grăbi, pentru că riști să strici relația dintre cele două.

Există și situații în care papagalul pe care îl ai deja să nu accepte un nou animal. În această situație, din păcate, cea mai bună măsură este să dai noua pasăre către un cămin primitor. În caz contrar, ambele păsări vor fi stresate și vor trăi într-o tensiune continuă.

Pentru mai multe sfaturi, urmărește și videoul de mai jos: