Organizația Dog Trust a realizat un set de sfaturi cu ajutorul cărora poți să îți protejezi câinele de furt. Niciunui proprietar de animale nu i-ar conveni ca patrupedul să îi fie furat, astfel că experții explică în ce fel poate fi evitată o astfel de dramă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum îți protejezi câinele de furt

Reprezentanții centrului Dogs Trust din Darlington au emis un set de recomandări pentru proprietarii de câini. Ei atrag atenția asupra riscului furturilor de animale de companie și asupra măsurilor simple care pot reduce aceste pericole reale. În Marea Britanie, de exemplu, aproximativ 2.000 de câini sunt furați în fiecare an, potrivit datelor citate de organizație.

„Pierderea sau furtul unui câine este o experiență extrem de dureroasă pentru orice familie. Pentru majoritatea oamenilor, animalele de companie sunt membri ai familiei”, au transmis reprezentanții organizației, subliniind impactul emoțional pe care îl poate avea o astfel de situație, atât asupra animalului, cât și a proprietarului.

Pentru a reduce riscul furtului, experții recomandă câteva măsuri simple, dar necesare. Printre acestea se numără supravegherea constantă a câinelui atunci când se află în grădină sau în spații publice. De asemenea, se recomandă și evitarea situațiilor în care animalul este lăsat singur, chiar și pentru perioade scurte. Proprietarii sunt sfătuiți și să se asigure că locuința și curtea sunt bine securizate, cu porți și garduri solide, pentru a împiedica accesul persoanelor străine.

O altă măsură importantă este identificarea corectă a animalului. Câinii ar trebui să poarte zgardă cu medalion de identificare și să fie microcipați, iar datele de contact ale proprietarilor trebuie să fie actualizate în baza de date, potrivit The Northern Echo.

Măsuri pentru evitarea dispariției animalului

Specialiștii mai atrag atenția și asupra informațiilor distribuite pe rețelele sociale. Fotografii sau postări care pot dezvălui locația animalului sau rutina proprietarului acestuia pot fi folosite în scopuri infracționale.

În cazul în care un câine dispare sau există suspiciunea că a fost furat, organizațiile de protecție a animalelor recomandă ca incidentul să fie raportat imediat poliției, iar cazul să fie înregistrat ca furt, nu doar ca animal dispărut. Pentru a crește șansele de găsire a câinelui, proprietarii sunt sfătuiți să anunțe medicii veterinari, adăposturile și organizațiile locale de salvare a animalelor.

În Marea Britanie, legea este mult mai aspră în ceea ce privește furtul animalelor de companie. Această infracțiune poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare. Reprezentanții adăpostului mai spun că informarea proprietarilor și vigilența este esențială pentru prevenirea unor astfel de situații.

Citește și: