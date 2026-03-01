Cancerul afectează milioane de oameni, iar animalele noastre de companie nu fac excepție. Unl din patru câini și una din cinci pisici poate dezvolta cancer pe parcursul vieții. În Statele Unite, numai la câini se înregistrează aproximativ șase milioane de diagnostice noi anual. Cancerul reprezintă principala cauză de deces legată de boli la animalele de companie.

Cu astfel de statistici, este esențial să știm ce tipuri de cancer există, cum să recunoaștem semnele și cum să intervenim la timp. Ca și la oameni, depistarea precoce crește foarte mult șansele de tratament eficient.

Tipurile de cancer care apar atât la oameni, cât și la animale includ cancerul de vezică urinară, cerebral, mamar, pulmonar, cutanat și testicular. Unele rase de câini sunt predispuse la anumite tipuri. Printre formele importante de cancer se numără hemangiosarcomul, limfomul, histiocitoza malignă, cancerul mamar, melanomul, osteosarcomul, cancerul de prostată și carcinomul cu celule tranzitorii.

Ca stăpân responsabil, trebuie să verifici periodic animăluțul pentru semne și simptome de cancer, notează One Green Planet.

Cum să recunoști semnele cancerului la animalele de companie

Pierderea apetitului sau scăderea în greutate

Dacă animalul tău refuză mâncarea sau pare să aibă dificultăți la mestecat sau înghițire, ar putea fi un semn de boală. Tumorile pot face hrănirea dureroasă. În cazul pierderii în greutate asociate cancerului, aceasta implică pierderea simultană a grăsimii și a masei musculare. Observi că patrupedul arată slăbit sau fără tonus muscular, chiar dacă mănâncă suficient.

Schimbări de comportament

Orice semn de depresie, iritabilitate, agresivitate, retragere socială sau letargie neobișnuită poate indica o problemă de sănătate. La pisici, lipsa îngrijirii personale este un semn important, deoarece acestea sunt în mod normal obsedate de igienă.

Alte semne includ: postură modificată, înclinarea capului, incontinență, pierderea coordonării musculare sau reacții extreme la stimuli.

Probleme legate de nevoile fiziologice

Dificultățile la urinare sau constipația trebuie urmărite cu atenție. Dacă pisica evită litiera sau observi sânge în urină ori scaun, consultă veterinarul și, dacă poți, colectează o mostră. Aceasta va reduce disconfortul animalului la consultație.

Sângerări și secreții

Diareea, vărsăturile, sângerările sau secrețiile purulente sunt semne de boală. Abdomenul umflat poate indica retenție de lichide. Rănile care nu se vindecă pot fi infecții, dar și simptome de cancer. Consultă veterinarul pentru diagnostic corect.

Umflături, noduli și excrescențe

Verifică regulat zonele cu noduli, în special în jurul ganglionilor limfatici: gât, axile și zona posterioară. Nodulii neasociați cu vreo accidentare pot indica cancer. La animalele mai în vârstă apar frecvent tumori grase, iar veterinarul poate efectua o biopsie rapidă pentru a verifica malignitatea.

Schiopătat, rigiditate și durere

Dacă pisica nu mai vrea să se joace sau câinele evită mișcarea, poate avea artrită sau osteosarcom. Durerea persistentă la mers sau alergare necesită consult veterinar rapid.

Probleme respiratorii

Tusea, respirația șuierătoare sau dificultățile de respirație pot fi semne de cancer pulmonar sau alte afecțiuni. Sângele în tuse necesită atenție imediată, diferențiind de alergii sau factori de mediu.

Răni și ulcerații

Rănile care apar brusc sau nu se vindecă pot semnala un sistem imunitar slăbit, cancer de piele sau tumori cu celule mastocitare.

Mirosuri neobișnuite

Mirosurile persistente și neplăcute din gură, urechi sau regiunea anală pot fi cauzate de cancer. Este vorba despre mirosuri continue, nu ocazionale.

Păstrează calmul și consultă veterinarul

Dacă observi oricare dintre aceste semne, notează data apariției, frecvența, severitatea și alte posibile cauze. Aceste informații ajută veterinarul la diagnostic și tratament.

Animalele mai în vârstă sunt mai predispuse la boli și cancer, așa că acordă atenție specială seniorilor. Ca regulă generală, câinii peste șapte ani trebuie să beneficieze de un examen anual. În prevenție și depistare timpurie, prudența salvează vieți.