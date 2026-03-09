Daisy, un Border Collie, fost câine de turmă, a devenit model pentru artiști, pozând pentru cursurile de desen organizate în Nottingham, Marea Britanie.

Povestea lui Daisy: De la câine de turmă la model pentru artiști

Inițial, cățelușa a fost destinată muncii la fermă, însă această viață nu i-a fost pe plac lui Daisy, iar să fie câine de turmă cu atât mai puțin. Proprietara ei, Fiona Morris, a decis să o scoată din acel mediu și să îi traseze un alt traseu în viață. Toată povestea, spune femeia, seamănă cu un scenariu de film.

„Este un fel de poveste Pretty Woman. Nu i-a plăcut viața de câine de turmă, dar a devenit un model excelent”, a spus Morris, potrivit BBC.com.

Astăzi, Daisy este una dintre muzele Dog Life Drawing, un concept de cursuri de desen apărut în Nottingham în urmă cu aproximativ doi ani. La aceste întâlniri, participanții desenează câini care pozează ca modele, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

„Este mult mai puțin intimidant pentru artiști să intre într-o cameră plină de câini. Până la urmă, am văzut cu toții câini fără haine, așa că nu există stres”, a glumit artista independentă Alix Barker, organizatoarea acestui eveniment.

În timpul sesiunilor, participanții sunt ghidați prin mai multe exerciții scurte despre structură și formă, urmate de o perioadă de desen liber.

Câini speciali deveniți muze

La fiecare sesiune participă două sau trei animale, iar evenimentele au loc într-un spațiu din Sneinton Market. Mulți dintre cursanți sunt studenți plecați de acasă și cărora le este dor de animalele lor de companie.

„Mulți oameni revin doar ca să vadă ce ‘tipuri de câini’ avem în acea săptămână. Pleacă spunând că este o activitate foarte plăcută și că e cel mai bun job din lume”, mai spune Barker.

Alături de Daisy pozează și Polli, o cățelușă din rasa Havanese, în vârstă de 9 ani. Stăpâna ei, Megan Campe, descrie cât de timidă era cățelușa în trecut, dar prin prisma studiilor sale în fotografie, femeia a reușit să își obișnuiască patrupedul cu luminile reflectoarelor și atenția oamenilor.

„Era destul de timidă când era mai mică, dar am studiat fotografia la universitate, așa că s-a obișnuit să vină în studio și să fie în centrul atenției. Îi place să primească toată atenția și să știe că toți se uită la ea”, a declarat tânăra.

La finalul sesiunilor, cursanții își arată desenele și indiferent de rezultat, se mulțumesc cu ceea ce au făcut, mai ales că la final este și o sesiune specială de mângâieri pentru modelele canine.

