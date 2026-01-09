De la câini la copii: cum animalele de companie pot crește dorința de a deveni părinte. Noul studiu care arată primii pași spre parenting

Cuplurile care aleg animale de companie în detrimentul copiilor au început să devină tot mai des marginalizate, în ciuda creșterii numărului lor. Un studiu arată, însă, că un animal de companie nu inhibă dorința de a avea un copil, ci chiar o cultivă.

Cum pot animalele de companie să crească dorința de a deveni părinte

În ultimii ani, cuplurile care aleg să nu conceapă copii, dar adoptă animale de companie, cu preponderență câini, a crescut. Față de acest fenomen, care duce la rate foarte mici ale natalității la nivel global, mai multe personalități publice au emis judecăți dure.

Kim Moon-Soo, pe atunci ministrul Muncii din Coreea de Sud, a declarat în 2023 că „Tinerii nu se iubesc unii pe alții. În schimb, își iubesc câinii și îi cară cu ei, nu se căsătoresc și nu au copii”. Și Papa Francisc a spus, în 2022, că cei ce refuză să aibă copii în detrimentul animalelor de companie sunt „egoiști” și contribuie la o „iarnă demografică”.

Aceste schimbări în gândirea tinerilor au dus și la modificări culturale. Un festival din Japonia dedicat zilelor de naștere ale copiilor a ajuns să celebreze și animalele, permițând participarea la eveniment și cu câini. În Tokio, anul acesta, a fost închinat un altar pentru 350 de câini, îmbrăcați în haine de copii, și doar 50 de micuți umani.

Părinții de câini se pregătesc să devină părinți de copii

Un studiu în acest sens a arătat însă că această nouă credință populară nu este atât de reală precum pare. Deși s-ar putea crede că tinerii aleg câinii în detrimentul copiilor, adevărul este că creșterea și îngrijirea unui animal duce la o dorință de a avea și un copil.

„Exista o glumă cum că, dacă mergi în cel mai mare parc din orașul Taipei și vezi un cărucior venind, șansa ca în interiorul căruciorului să se afle un animal de companie, fie un câine, fie o pisică, este mult mai mare decât probabilitatea ca în el să fie un copil”, a spus Ming-Jen Lin, unul dintre autorii studiului, potrivit thestar.com.my.

Pentru a se asigura dacă oamenii înlocuiau bebelușii din cărucioare cu animale de companie, cercetătorii au analizat date guvernamentale referitoare la înregistrarea animalelor și nașterile noi. Corelate, informațiile au arătat că animalele de companie nu înlocuiesc bebelușii, ci îi precedă. Datele au arătat că preponderent stăpânii de câini sunt mai predispuse la a avea copii ulterior.

Motivele pentru care tinerii nu mai vor copii

Astfel, ideea că cine își dorește copii preferă mai întâi să aibă un câine pentru a-și „testa” capacitățile de părinte, prinde tot mai mult contur. Dacă creșterea unui animal ar decurge bine, încrederea aducerii pe lume a unui copil va crește.

Concluziile studiului nu se referă la renunțarea adoptării animalelor ca primă cauză a respingerii ideii de a avea copii. Multe dintre motivele pentru care natalitatea scade țin de economie și nivel de trai, dar și de oportunitățile economice pentru femei ce au dus la scăderea presiunii ca acestea să se căsătorească și să facă copii.

Aceste modificări drastice la nivel de societate și economie au adus atât schimbări bune, dar și rele, printre care se numără și scăderea natalității. Nimeni, însă, nu ar trebui să judece astfel de decizii personale.

