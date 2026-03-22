O plimbare pe plaja St Cyrus din Aberdeenshire (Scoția) s-a transformat într-o știre fabuloasă, după ce un câine a găsit o sticlă cu un mesaj trimis de pe coasta Canadei, adică de la 4.300 de kilometri distanță.

Câinele a găsit o sticlă cu un mesaj înăuntru

Maggie, o femelă de labrador auriu, a descoperit sticla pe o vreme „sălbatică”, în timp ce se plimba cu stăpânul ei, fotograful Mike Scott, în vârstă de 60 de ani, transmite BBC.

„Mirosea o sticlă adusă de valuri. Era din sticlă închisă la culoare, cu capac, și se vedea ceva înăuntru”, a relatat Scott.

Acesta a descoperit înăuntrul sticlei o scrisoare scrisă în limba franceză, datată 2024. După ce a tradus mesajul, Mike a aflat că sticla fusese aruncată în mare de pe un feribot care naviga între Prince Edward Island și Îles-de-la-Madeleine, în urmă cu doi ani, luna august. Scrisoarea îi aparține lui Annie Chiasson, iar mesajul îi ruga pe găsitori să anunțe dacă intră în posesia lui.

Autoarea mesajului este de negăsit

„A supraviețuit două ierni pe mare și a traversat Atlanticul, a trecut pe lângă nordul Scoției și a ajuns în Marea Nordului. E uimitor că nu s-a spart”, a precizat Scott.

El și soția lui au încercat să o contacteze pe autoarea mesajului prin intermediul rețelelor sociale, însă nu au primit un răspuns. De asemenea, redacția BBC Scotland News a vrut să o găsească.

Scott susține că descoperirea i-a amintit cât de departe pot călători obiectele aruncate în mare: „Nu e vorba doar de gunoiul nostru. Oceanul aduce tot felul de lucruri. Dar nu cred că cineva s-ar fi așteptat ca această sticlă să ajungă în Scoția”.

