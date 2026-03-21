Un cuplu din Dollon (Franța) a descoperit că pisica a fost îngropată de vie în grădina vecinului. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă, 28 februarie, spre duminică, 1 martie 2026.

Pisică îngropată de vie, găsită după ce stăpânii au auzit-o mieunând sub pământ

Kyliann și Émilie s-au mutat în localitatea Dollon cu cei doi copii mici în 2024. Recent, au lăsat cei doi pui de pisică, Gigi și Yoko, să exploreze curtea. După circa 10 minute, doar una dintre feline s-a întors, Yoko fiind de negăsit.

„Soția mea nu putea să adoarmă, așa că am decis să-l mai căutăm o dată după miezul nopții”, a declarat Kyliann pentru Ouest France.

În timp ce se uitau după pisica, au auzit mieunatul venind din grădina vecinului, despre care nu știau prea multe: „Câteva momente mai târziu, l-am văzut pe vecin plecând cu mașina. Nu aveam altă opțiune decât să verificăm noi înșine dacă Yoko era acolo”, a spus Kyliann.

Cu ajutorul telefonului mobil, Kyliann a intrat în grădină și a făcut o descoperire îngrozitoare: „Auzeam mieunând sub picioarele mele. Am început să sap și am găsit o cușcă din care ieșeau o lăbuță și botul pisicii mele. Fusese îngropată de vie!”.

Coșmarul cuplului a continuat

Cuplul a sunat imediat la poliție, însă situația s-a complicat: poliția i-a îndrumat către pompieri, iar aceștia au refuzat să intervină fără prezența jandarmilor: „Nu puteam scoate singur cușca. Eram atât de stresat și îngrozit”, a precizat Kyliann.

Convorbirea telefonică cu poliția a degenerat, pentru că oamenii legii au interpretat greșit gesturile sale: „Le-am spus că am doar un minifierăstrău mecanic și că ar fi mai bine ca vecinul să nu se întoarcă în timp ce îl țin în mână. Au crezut că îl ameninț cu moartea”.

Ulterior, un echipaj de jandarmi a ajuns la fața locului, inițial pentru a investiga așa-zisele amenințări. După ce au aflat adevărul despre pisica lor, unul dintre jandarmi, cu experiență în manipularea cuștilor de capturare, a reușit să elibereze animalul.

Traumatizată și rănită, Yako a fost dusă de urgență la o clinică veterinară din Le Mans, unde i s-a curățat pământul din căile respiratorii și i-au fost tratate rănile de la cap și labele zgâriate.

A doua zi, cuplul a depus o plângere la jandarmeria din Saint-Calais. Însă, din cauza unor erori în procesul-verbal inițial, plângerea a trebuit refăcută câteva zile mai târziu la Bouloire. O petiție care solicită aducerea cazului în instanță a strâns deja peste 23.000 de semnături.