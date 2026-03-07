Un număr tot mai mare al dezvoltatorilor japonezi mizează pe o categorie anume de chiriași – proprietari de animale de companie. Pentru ei, aceasta este noua cheie a succesului, astfel că proiectează apartamente special gândite pentru micile necuvântătoare.

Apartamente special gândite pentru animalele de companie

Noile ansambluri rezidențiale sunt concepute după conceptul „pet-first”, adică locuințe în care câinii și pisicile sunt luați în calcul încă din faza de proiectare. Astfel, piața imobiliară răspunde unor nevoi sociale tot mai vizibile în Japonia, fiind vorba despre numărul animalelor de companie în continuă creștere. Pentru mulți oameni, ele au devenit chiar membri ai familiei, astfel că sunt dispuși să plătească mai mult pe chirii unde condițiile pentru animalele lor sunt mult mai bune.

Apartamentele proiectate în acest concept includ o serie de facilități speciale: podele rezistente la zgârieturi, spații dedicate pentru hrană și litieră, uși sau deschideri adaptate pentru animale și zone unde acestea se pot deplasa sau odihni confortabil. Unele clădiri includ chiar și spații comune pentru plimbarea sau spălarea animalelor, precum și locuri speciale pentru depozitarea accesoriilor acestora.

Aceste beneficii nu sunt doar un detaliu de marketing, ci răspund majorității cererilor chiriașilor, care caută locuințe în care patrupedele să poată trăi confortabil, fără să deterioreze interiorul sau să creeze probleme vecinilor, potrivit nhk.or.jp.

Pe fondul scăderii natalității și al creșterii numărului de persoane care locuiesc singure, tot mai mulți oameni aleg să adopte animale de companie, care devin o sursă importantă de companie și sprijin emoțional. Prin aceste proiecte, dezvoltatorii speră să atragă chiriași pe termen lung și să valorifice o piață aflată în expansiune.

